Семилетний мальчик дважды забегал в горящий дом ради спасения сестер

22 декабря. ПРАВМИР. Семилетнего жителя Башкирии Максима Бархатова представили к награде «За отвагу» за спасение своих сестренок во время пожара.

История произошла августовским вечером в селе Субакаево в Иглинском районе Башкирии. Супруги Бархатовы отправились на работу. 7-летний Максим готовил портфель к школе — через два дня ему предстояло идти в первый класс, пишет «Комсомольская правда». Его младшие сестры 5-летняя Марианна и двухлетняя Милана приболели, и вместо детского садика остались дома под присмотром 80-летней прабабушки. В гости к детям зашел их двоюродный брат, 15-летний Владлен. Он-то и заметил, что в сарае, стоящем рядом с домом, начался пожар.

Парень бросился в дом, чтобы предупредить родственников и вызвать пожарных. Но в суматохе мобильник не нашли, и Владлен с бабушкой побежали за помощью к соседям.

Максим закричал им в след: «Девчонок забыли!», но мальчика уже никто не слышал.

В это время огонь с сарая перекинулся на жилой дом. Тогда Максим решил сам спасать своих сестер. Мальчик бросился в горящий дом. Когда он вбежал в комнату, там уже горел потолок и стены.

«Я так испугался, что с сестренками что-то случится. Вдохнул поглубже, и кинулся за ними», – рассказывает мальчик. Максим бросился через объятую пламенем комнату в спальню. Девочки забились в углу и плакали от страха. Максим схватил двухлетнюю Милану и бросился на улицу. Оставив ее в безопасном месте, он пулей вернулся за пятилетней Марианной. Едва мальчик выбежал из дома с дрожащей сестрой на руках, в доме посыплись перекрытия.

В результате у мальчика обгорело 30 % кожи. Вместе с сестренками его увезли в реанимацию. «Девочки быстрее поправились. А Максиму Врачи делали пересадку кожи – у сына обгорело 30% тела», – вспоминает мама мальчика. Так что пойти в школу первоклассник смог лишь в октябре.

Как рассказала Мариэтта Бархатова, после пожара следователи внимательно изучили пепелище и выяснили, что сарай кто-то поджег: на обгорелых досках нашли следы бензина. Следователи даже завели уголовное дело. Семья же переехала в свой старый дом, который находится на соседней улице.