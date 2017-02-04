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Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь на “ватрушке”

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4 февраля. ПРАВМИР. Семилетний ребенок погиб в городе Электроугли Ногинского района Московской области, катаясь с горки на "ватрушке".
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь на “ватрушке”
Фото: evening-kazan.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, ребенок ударился головой о дерево, в результате чего скончался.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, представители ведомства проводят доследственную проверку по факту гибели семилетнего ребенка.

“Вечером 4 февраля в правоохранительные органы Ногинского района поступила информация о гибели семилетнего ребенка в лесном массиве у Садоводческого некоммерческого товарищества “Купавна” Ногинского района. Ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге, и скончался на месте”, – говорится в сообщении ГСУ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее детский врач-травматолог Тимур Долидзе рассказывал “Правмиру” об основных зимних травмах и их последствиях в статье «Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах.

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