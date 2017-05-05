Семья спаслась из пожара в Курганской области благодаря таксе

5 мая. ПРАВМИР. В Курганской области семья смогла спастись из пожара благодаря таксе, которая среди ночи разбудила своих хозяев.

Пожар произошел 1 мая в поселке Пристанционный Шумихинского района. В момент возгорания в доме находились двое взрослых и трое детей, сообщил сайт «Меридиан».

Такса давно жила в этой семье и в ночь пожара разбудила людей, рассказала хозяйка дома Елена Снежкова.

«Было примерно около двух часов ночи. Тут вдруг Сема зашел к нам с мужем в комнату и стал очень сильно скрести когтями об пол, показывая явное беспокойство и требуя нашего внимания. Я открыла глаза и повернулась в сторону прикроватной тумбочки, чтобы посмотреть, сколько времени на электронных часах, но они не горели. Я поняла, что нет электричества и начала вставать. Тут я учуяла, что в доме сильный запах гари», – рассказала Снежкова.

По ее словам, они вместе с мужем разбудили троих приемных детей, с которыми они выбежали на улицу.

«Нам всем вовремя удалось покинуть дом и поэтому никто из нас не пострадал, кроме собаки и двух котят… Наши питомцы остались внутри и, видимо, задохнулись в дыму. Дети о них так переживают, плачут, ведь мы очень любили наших зверят. А Сема — настоящий, верный друг был. Страшно представить, что было бы, если б он не разбудил нас», – рассказала Елена.

По ее словам, после пожара семье погорельцев многие односельчане оказали помощь. «Так как мы люди верующие, то нам оказали материальную помощь из местного храма, а потом еще и храмов других районов. Хочется всех поблагодарить за такое неравнодушие к нам», – добавила хозяйка.