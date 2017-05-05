О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Семья спаслась из пожара в Курганской области благодаря таксе

|
5 мая. ПРАВМИР. В Курганской области семья смогла спастись из пожара благодаря таксе, которая среди ночи разбудила своих хозяев.
Семья спаслась из пожара в Курганской области благодаря таксе

Пожар произошел 1 мая в поселке Пристанционный Шумихинского района. В момент возгорания в доме находились двое взрослых и трое детей, сообщил сайт «Меридиан».

Такса давно жила в этой семье и в ночь пожара разбудила людей, рассказала хозяйка дома Елена Снежкова.

«Было примерно около двух часов ночи. Тут вдруг Сема зашел к нам с мужем в комнату и стал очень сильно скрести когтями об пол, показывая явное беспокойство и требуя нашего внимания. Я открыла глаза и повернулась в сторону прикроватной тумбочки, чтобы посмотреть, сколько времени на электронных часах, но они не горели. Я поняла, что нет электричества и начала вставать. Тут я учуяла, что в доме сильный запах гари», – рассказала Снежкова.

По ее словам, они вместе с мужем разбудили троих приемных детей, с которыми они выбежали на улицу.

«Нам всем вовремя удалось покинуть дом и поэтому никто из нас не пострадал, кроме собаки и двух котят… Наши питомцы остались внутри и, видимо, задохнулись в дыму. Дети о них так переживают, плачут, ведь мы очень любили наших зверят. А Сема — настоящий, верный друг был. Страшно представить, что было бы, если б он не разбудил нас», – рассказала Елена.

По ее словам, после пожара семье погорельцев многие односельчане оказали помощь. «Так как мы люди верующие, то нам оказали материальную помощь из местного храма, а потом еще и храмов других районов. Хочется всех поблагодарить за такое неравнодушие к нам», – добавила хозяйка.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Подросток спас брата и сестру на пожаре в Тверской области
Подросток спас брата и сестру на пожаре в Тверской области
Новостная служба "Православие и мир"

Загородный деревянный дом сгорел в поселке Баталино

Причиной пожара в иркутском поселке стало замыкание проводов
Причиной пожара в иркутском поселке стало замыкание проводов
Новостная служба "Православие и мир"

Искры, попавшие на сухую траву вблизи жилых строений, привели к пожару

В Сибири введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами
В Сибири введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами
Новостная служба "Православие и мир"

Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии, где сгорели около 100…

Другие статьи автора
"
Современный центр диагностики онкозаболеваний откроется в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Здесь можно будет лечить онкологию амбулаторно

"
В Москве открыт памятник великому князю Сергею Александровичу (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и Патриарх Кирилл

"
Рособрнадзор лишил лицензии Современную гуманитарную академию
Новостная служба "Православие и мир"

Современная гуманитарная академия – частный вуз с 128 филиалами по стране

Все статьи автора
Статьи Дня
Архимандрит Андрей (Конанос): Православие не душит, им дышат
Архимандрит Андрей (Конанос)

А нашей общей чертой должна быть только любовь

Что не дает отцам быть человечными
Настя Дмитриева

И что происходит, когда мужчина говорит: «Мы рожаем»

Она умрет, давайте вам нового ребенка подыщем
Анна Маленко

Эта девочка с синдромом Дауна родилась, чтобы изменить жизнь родителей

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба60,501

Татьяна Краснова37,647

Анна Маленко18,813

Марина Солотова13,557

Игумен Нектарий (Морозов)7,898

Митрополит Иларион (Алфеев)7,435

Редакция портала "Православие и мир"7,011

Денис Ахалашвили5,435

Михаил Дмитриев5,058

Настя Дмитриева4,765

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть