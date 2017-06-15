Семьям могут разрешить тратить часть маткапитала по своему усмотрению

Так Владимир Путин отреагировал на вопросы в ходе прямой линии о том, распространят ли материнский капитал на покупку машин.
Владимир Путин объяснил, что это объяснимое желание, но боится, что деньги будут просто растрачены, а семья не получит самого важного – улучшения жилищных условий, образования, не сможет потратить их здоровье.
Президент также пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала.
«Кстати, он не индексировался последние пару лет, даже три года, что мы должны были бы сделать на самом деле. Мы еще вернемся к этому», — сказал Путин.
В настоящее время в России действует программа материнского капитала, которая предоставляет финансовую поддержку семьям после рождения второго ребенка.
Путин также отметил, что необходимо подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. «Может быть, что-то им добавить. Почему им? Потому что это молодые люди, которые еще на ноги не встали, им нужна поддержка», — пояснил Путин.