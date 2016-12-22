Семьям погибших от отравления «Боярышником» помогут с похоронами

22 декабря. ПРАВМИР. Иркутские власти выплатят семьям погибших от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышником» материальную помощь.

«Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — сказал «РИА Новости» официальный представитель мэрии Михаил Малыхин.

Жертвами суррогатной жидкости стали 63 человека. Известно, что двое детей, потеряв родителей, отравившихся «Боярышником» остались круглыми сиротами. Как сообщила вице-мэр Иркутска — председатель комитета по социальной политике Татьяна Эдельман, одну сироту — девочку уже взяли под опеку родственники. Второй подросток и ранее жил отдельно от отца и матери, поскольку они были лишены родительских прав.

Также среди погибших — женщина, у которой было трое детей, но ее лишили родительских прав в феврале. Дети находятся под опекой. Еще один ребенок умершей женщины перешел под опеку отца, родственники от помощи городских властей отказались, передает irk.ru.

В общей сложности от отравления средством пострадали 106 человек. В ходе расследования трагедии были задержаны 12 человек. Их обвиняют по ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что направит в правительство предложение полностью запретить в продовольственных магазинах продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. По его словам, власти в регионе пытались сделать это самостоятельно, но позже установили, что у них нет необходимых полномочий.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции.