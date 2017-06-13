Сергей Степашин о теологии: мировоззренческие вещи выше, чем научные

13 июня. ПРАВМИР. Экс-глава Счетной палаты России Сергей Степашин, возглавляющий Императорское православное палестинское общество, заявил, что, судя по экономическому положению России, теология научнее некоторых экономических теорий.

«Наверное, большая победа, — в первую очередь, конечно, патриарха Кирилла и владыки Илариона, — то, что удалось признать, теперь уже юридически, соответствующую специальность теологию как научную», – сказал Степашин на встрече с учащимися и выпускниками общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, его цитирует РИА Новости.

По словам Степашина, в рамках специальности «теология» «есть о чем сказать: это история нашей религии, и мировоззренческие вещи действительно являются выше, чем научные».

«Уж, по крайней мере, более, на мой взгляд, приземленные, чем некоторые экономические теории, судя по экономическому положению нашей страны», – добавил он.

«Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с тем, что мы сегодня имеем очень серьезную – одну из первых в России серьезных научных школ, связанных с православной религией», – заключил председатель ИППО.

Первую в России диссертацию по теологии 1 июня защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский. Интервью отца Павла «Правмиру» доступно по следующей ссылке.