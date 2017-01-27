Сестринский корпус и домовая церковь сгорели в Калужской области

27 января. ПРАВМИР. Пожар уничтожил сестринский корпус и домовой храм в женской общине в честь святых Жен Мироносиц в селе Клыково неподалеку от города Козельска Калужской области.

Пожар произошел днем 25 января. Огонь быстро распространился на верхнем этаже сестринского корпуса, где находился храм в честь святых Жен Мироносиц.

«Огонь, раздуваемый порывами ветра, быстро охватил все деревянное строение, в результате чего весь сестринский корпус и домовой храм, расположенный в нем сгорел. Жертв нет. В огне погибло множество икон, святынь, богослужебных книг и облачений. Шесть монахинь общины остались без вещей, монашеского облачения и теплой одежды», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь. Там же можно найти реквизиты для помощи общине.

Домовой храм в честь святых Жен Мироносиц был освящен в 2014 году.