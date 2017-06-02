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«Сестры» осиротели. Умерла Мария Мохова

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1 июня, после тяжелой болезни, ушла из жизни Мария Мохова, экс-директор московского центра «Сестры», член рабочей группы при Управлении Верховного комиссара ООН по вопросам женщин, детей и гендерного равенства. Она была человеком, который отстаивал право женщин и детей на защиту и справедливое к себе отношение, многие годы руководила первым в России кризисным центром для женщин, переживших насилие.
«Сестры» осиротели. Умерла Мария Мохова
Фото: Георгий Кардава/Коммерсантъ

Анна Ривина, руководитель проекта Насилию.нет, исполнительный директор фонда помощи людям, живущим с ВИЧ СПИД.Центр:

– Смерть Марии Моховой – большая потеря для всех, кто знал Марию лично, и кто работает в сфере помощи пострадавшим от насилия. Очень грустно, что о ее здоровье (год назад у нее было обнаружено онкологическое заболевание) стало известно лишь тогда, когда мало что можно было сделать. Самые искренние соболезнования выражаю ее сыновьям, близким, и сотрудникам центра «Сестры». Я желаю им найти силы продолжать дело, которому Мария посвятила больше двадцати лет жизни. Это и будет самой лучшей памятью о ней.

Понимаете, мы до сих пор живем в том обществе, где женщина, сталкиваясь с какой-то бедой, остается с ней наедине. К большому сожалению, ни наше общество, ни правоохранительная, ни судебная система не готовы вставать и защищать женщину, тем более когда мы говорим о таком страшном преступлении, как изнасилование. Именно проблемой сексуального насилия занимается центр «Сестры», который существует с начала девяностых годов. Мария была в нем практически с самого начала его создания.

В нашем обществе по сей день всю ответственность за случившееся перекладывают на жертву. Но когда весь мир против тебя, когда даже самые близкие – родители, друзья, семья – могут обвинить в том, в чем ты совершенно не виновата, безумно важно иметь поддержку. Центр «Сестры» на профессиональном и самом высоком уровне давал возможность таким женщинам жить дальше, восстанавливаться и просто идти вперед. Именно благодаря центру «Сестры» мы можем оперировать статистикой по изнасилованиям в нашей стране. Во всех бедах обычно винят самих женщин. Лишь 12% случаев насилия доходят до сведения полиции, еще меньший процент – до суда. Благодаря работе центра «Сестры» мы знаем, что абсолютное большинство женщин в нашей стране, сталкиваясь с ужасным положением, угрожающим и жизни, и физическому, и психологическому здоровью, молчат. Им стыдно об этом говорить.

Центр «Сестры», исполнительным директором которого Мария была больше 20 лет, делает уникальную и необходимую работу, направленную на то, чтобы женщины понимали: в совершенном преступлении виноват тот, кто его совершил, а не сама женщина, пережившая насилие.

К сожалению, в нашей стране очень мало организаций, которые занимаются защитой прав женщин. Мы не говорим про номинальные структуры, которые под любой вывеской могут делать все, что угодно. Мы говорим о тех, кто стоит на стороне женщин, нуждающихся в защите. Центр «Сестры» был одной из первых подобных организаций в современной России. Безусловно, Мария Мохова не могла не быть в пуле экспертов международного уровня от России. Она и на практике, и в теории намного лучше многих представителей государства знала о том, что происходит в этой области на самом деле.

Вчера нынешний исполнительный директор фонда «Сестры» Надежда Замотаева сказала мне: «Анна, мы осиротели». Знаете, это самая емкая из возможных формулировок. Мария была настоящей мамой, настоящей защитой для тех, кто столкнулся с насилием в своей жизни. Она была мамой для самого Центра. Он же переживал очень трудные периоды, когда не было финансирования. Не то что на зарплату, на оплату аренды и коммунальных платежей не было средств. У это смелой и сильной женщины всегда находились силы идти дальше и продолжать работу, свое дело. Она и остальных вокруг себя умела убеждать, что они справятся со всеми трудностями. Они справились благодаря вере, силе и жизнелюбию Марии Моховой.

Вероника Антимоник – психолог, координатор программ Фонда “Безопасный дом”:

– Я познакомилась с Машей в 2006 году, когда присоединилась к деятельности центра «Сестры» в качестве консультанта телефона доверия для переживших сексуальное насилие. Там я проработала недолго, но поскольку осталась в этой сфере, наши пути с Машей часто пересекались. Маша была не только отзывчивым и светлым человеком, она была профессионалом с большой буквы. Выбрав помощь пострадавшим от насилия делом своей жизни, Маша всегда придерживалась самых высоких профессиональных и этических стандартов в своей работе, требовала этого и от других. Благодаря ей, очень много специалистов научились быть внимательными, эмпатичными, толерантными, не дискриминирующими – это является основополагающими принципами в работе с пострадавшими от насилия. Маша сама была таким человеком и в работе, и в жизни. Это помогало ей с особым вниманием относиться к сложным случаям, находить решения трудноразрешимых задач. Я убеждена, что Маша повлияла не только на жизнь своих близких, друзей и коллег. Весь мир стал лучше, благодаря ей. И теперь наше общее дело – сохранять и приумножать это.

Ольга Радаева – зампред председателя Гендерной фракции партии и член Регионального совета Московского отделения ЯБЛОКО. На своей странице в фейсбуке она написала:

– Умерла Мария Мохова, Машенька, Маша… Светлый человек. Огромное сердце. Исполнительный директор того самого знаменитого центра “Сестры”, оказывающего психологическую и юридическую помощь жертвам изнасилования и распространяющего свои методики по всей России. Маша спасала людей, спасала этот уникальный центр, который после принятия закона “Об иностранных агентах” остался без финансирования, снова и снова проходя эти круги ада чиновничьего равнодушия. Центр выжил несмотря на… Благодаря Маше. Ее воле и терпению. И помогает людям, развивается, ведет большую просветительскую деятельность. То, что в нашем обществе стали наконец-то говорить о насилии, стали обсуждать как противостоять этому озверению, много Машиной каждодневной работы, не работы даже, а боли…

Машенька, пусть земля тебе будет пухом! Пусть ТАМ тебе будет хорошо. А нам всегда будет тебя не хватать… Силы, мужества и стойкости твоим детям.

Подготовила Дарья Рощеня

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