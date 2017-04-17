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Северный флот подарил два якоря Кафедральному храму Североморска

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17 апреля. ПРАВМИР. Свято-Андреевский Морской Кафедральный храм Североморска получил к Светлой Пасхе подарок от командования Северным флотом.
Северный флот подарил два якоря Кафедральному храму Североморска

Вход главного храма Североморской епархии украшают два Адмиралтейских якоря, сообщила пресс-служба епархии.

«Таким образом, при непосредственной поддержке  со стороны командования Северным флотом, продолжается формирование внешнего облика военно-морского кафедрального собора флотской епархии», – отмечается в сообщении.

Крест-якорь является древним христианским символом и на ряду с Андреевским флагом отражает многовековое единство Церкви и Российского Военно-морского флота, говорится в сообщении.

Североморская епархия была образована в 2013 году и окормляет большинство гарнизонов Северного флота.

Новый храм в честь небесного покровителя моряков апостола Андрея Первозванного призван стать главным военно-морским собором на Кольском севере. В конце декабре 2014 года Андреевский собор обрел первые святыни: ковчег с мощами пяти святых, небесных покровителей Военно-морского флота и воинов России — святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского и святого праведного воина Федора Ушакова.

Кроме того, студия военных художников им. М.Б. Грекова написала 48 икон для иконостаса.

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