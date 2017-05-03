«Севмаш» разъяснил ситуацию с Николо-Корельским собором

3 мая. ПРАВМИР. Северное машиностроительное предприятие («Севмаш») отвергло упреки епархии в неготовности восстановить расположенный на его территории Николо-Корельский монастырь и собор и передать его Церкви.

В заявлении предприятия, которое цитирует Интерфакс, сообщается, что в 1999 году началось освобождение помещений собора от производственных объектов «Севмаша». В 2000-е собор был отремонтирован, выполнен монтаж куполов, а сейчас в соборе, получившем статус заводского храма, совершаются богослужения по выходным, накануне и во время больших церковных праздников.

«По четвергам для работников в обеденный перерыв проводятся молебны. Совершаются таинства крещения и венчания. Священнослужители освящают корабли и суда на закладке и перед спуском на воду и благословляют экипажи перед выходом в море», – говорится в сообщении.

Ранее в интервью «Журналу Московской патриархии» митрополита Архангельский и Холмогорский Даниил заявил, что, когда в 2009 году этот монастырь в Северодвинске, основанный на рубеже XIV-XV веков, посещал патриарх Кирилл, руководство предприятия обещало помочь с его реставрацией и передать Церкви, но «теперь на “Севмаше” никто о тех обещаниях не вспоминает».

По его словам, монастырь «пребывает в состоянии арестанта», и регулярно молиться там могут лишь заводчане, хотя епархия обращалась с просьбой организовать отдельный проход к обители.

При этом на предприятии со ссылкой на руководителя ТУ Росимущества Михаила Мазуренко заявили, что ни Архангельская митрополия, ни Московская патриархия с просьбой о передаче зданий бывшего Николо-Корельского монастыря в безвозмездное пользование или в собственность Церкви в ТУ Росимущества ни разу не обращались.