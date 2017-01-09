Предчувствие любви: шаг навстречу Богу

- Знаешь, я раньше молитву «Отче наш» спокойно так читал, как обычно, ничего особенного. А теперь на словах «Да приидет Царствие Твое» стал спотыкаться. То есть читаю, как и читал, а как до этих слов дойду, так думаю «Оно, конечно, Господи, пускай приидет это Твое Царство, но, наверное все-таки лучше не сейчас. Уж очень в новом доме пожить охота» О празднике размышляет наш постоянный автор Илья Аронович Забежинский.

Всякий раз, когда мы вспоминаем о Его милостях, а всякий христианский праздник – праздник милостей Божьих, всякий раз я думаю «А зачем Ему это нужно?». Какая у Него нужда в тех, которые в Нем Самом нужды не имеют?

Есть такая книга, называется «Евангелие». В переводе с греческого название это означает «Благая Весть». И мы, вроде бы, это знаем и давно уже не обращаем внимания, чего там оно означает. Читаем историю жизни Спасителя, читаем Его поучения.

Но ведь Евангелие же! Ведь Благая Весть!

И эта Благая Весть звучит для нас уже практически с самых первых страниц. Вот оно, первое Евангелие:

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие».

Мы не понимаем, не замираем перед этими словами, не хватаемся за голову, потому что не разумеем всего коренного их значения для нас. Все слова простые. Но разобрать их мы не можем.

Надо разобраться.

Первая же сложность возникает со словом «покайтесь». Для нас это слово вполне ясное, обыденное. Оно означает «Собери все гадости, которые ты сделал за день/неделю/месяц/год/жизнь, в общем, за отчетный период, постарайся ничего не забыть, лучше даже, напиши на листочке длинным списочком и огласи терпеливому батюшке, отстояв перед этим к нему длинную очередь. Можешь даже не оглашать, дай ему прочитать и попроси порвать листочек, как символ прощения и разрешения».

Вот это для нас и есть «покайтесь».

То «покайтесь», которое звучит в Евангелии, совсем другое. По-гречески – это слово μετάνοια (метанойя) и означает оно «перемену ума».

Перемени ум, измени само устройство своих мыслей. Признай, что сознание твое помрачено, что глаза твои удержаны, что самого главного ты в своей жизни пока не увидел и не понял.

Второе трудное-легкое слово для нас – «приблизилось». Все мы верим в наступление Царствия Божьего, но никто не верит, что Оно наступит не когда-то, что Оно возможно здесь и сейчас. Да, в принципе, мало кто и желает Его здесь и сейчас.

Один мой приятель мечтал построить большой деревянный дом. Много лет мечтал и много лет строил. И вот построил. А потом рассказывает мне:

– Знаешь, я раньше молитву «Отче наш» спокойно так читал, как обычно, ничего особенного. А теперь на словах «Да приидет Царствие Твое» стал спотыкаться. То есть читаю, как и читал, а как до этих слов дойду, так думаю «Оно, конечно, Господи, пускай приидет это Твое Царство, но, наверное все-таки лучше не сейчас. Уж очень в новом доме пожить охота».

Этот мой приятель, он сильно верующий был, потому что допускал все же возможность немедленного пришествия Царства. Мы не такие. Мы верим в Царство Божие, но когда-то потом. Когда мы все умрем, и непонятно, сколько времени еще пройдет, и тогда Оно точно когда-нибудь наступит. Мы и само Царство-то понимаем, как некую улучшенную форму загробного существования. И вот это слово «приблизилось» мы и толкуем сами для себя исключительно в отношении времени. Мол, время Его наступления приблизилось. Зная из опыта последних двух тысячелетий, что, на самом деле, Оно еще очень далеко.

Постоянное ожидание Спасителя в любую минуту и молитва первых христиан «Ей, гряди, Господи Иисусе!» – не наше занятие и не наша молитва.

На самом деле, слово «приблизилось» в этом коротеньком Евангелии означает не только и не столько время, сколько место. Оно, Царство, вообще приблизилось. Как один человек приблизился к нам и стал совсем рядом с нами так, что мы можем его дыхание слышать и тепло его плеча осязать. Как мы приблизились к какому-то месту и можем теперь только шаг сделать и войти в него и находиться теперь уже в нем, в этом месте.

Ну и еще два слова «Царствие Божие» мы понимаем как-то неосязаемо, невещественно, как некое иносказание. Хотя понять-то его, казалось бы, просто. Царствие Божие – это Царство, и Царем в Нем Сам Господь Бог. В Нем нету других сил, властителей, приказчиков и прочего, что мы хотели бы себе придумать. Вот Царство. В Нем – Царь. И этот Царь – Бог.

Рождество – Боговоплощение – пришествие Бога во плоти на нашу грешную Землю есть исполнение этого самого Евангелия. Бог, который вне нашего мира, который не подчинен законам и ограничениям этого мира, который безмерен, вне времени, вне пространства, Бог связывает себя, ограничивает Себя нашими человеческими ограничениями и приходит в мир человеком, таким же как мы.

Слово становится плотью и пребывает среди нас полное Благодати и Истины.

Бог приходит к нам, и Евангелие исполняется. Царство Божие становится рядом с нами, становится среди нас, и для того, чтобы понять это, надо только покаяться, только переменить свой ум, только позволить Богу действовать в нас, жительствовать в нас. Потому что Царствие Божие внутрь нас есть, когда Бог внутрь нас есть. А Он внутрь нас, когда мы позволяем Ему быть внутри нас. Когда сами покаемся, то есть оглядимся, поймем, что в этом мире для нас все-все важнее Его, наше здоровье важнее Его, наша карьера важнее Его, наша личная жизнь важнее Его, наши склоки, наши выяснения, кто первый, важнее Его, наши новые дома важнее Его. А важен только Он. Только Он важен. Вот что такое покаяние. Вот что такое перемена ума.

Нам это трудно понять, нам это трудно вместить, как это, любить Бога? Как это – желать Бога? Но у нас есть преддверие этой любви, предчувствие этой любви.

Как дети не могут без родителей и тянутся к ним, и все существо их детское сжимается, и наше, когда мы сами были детьми беспомощными по-настоящему, сжималось, так мы любили наших родителей и не могли без них. И Бог нам, в ответ на эту нашу детскость, говорит, что Он наш Отец, и нам предлагает быть Его детьми.

Как влюбленный спешит на свидание к любимой, как сердце его горит, да что там горит, пылает и сгорает от любви, как мысли о чем-то другом сами уже кажутся предательскими, только он, только предмет нашей любви заполняет наш ум и нашу душу. И Бог в ответ на наше желание и умение любить предлагает Себя в образе Жениха, а нас, Церковь Свою – в образе Невесты Своей.

Вот такое должно случиться в нас покаяние, вот такая должна произойти в нас перемена ума, чтобы мы, бросив все неважное, устремились к Важному, устремились к Нему. Любящие, чтобы устремились к Любящему.

Об этом и Евангелие, про это весь наш праздник Рождества: вот Оно – Царство, вот Он любящий, Он уже пришел, Он приблизился, Он совсем-совсем рядом, Он уже протянул тебе руку.

А ты сделал свой шаг? Ты протянул Ему руку навстречу? Если еще нет, то Он и говорит тебе, покайся, перемени свой ум, дело теперь за тобой. Всего-то один шажочек. Маленький. Крохотный. Ну же…

– Да как-то все так… Знаешь… Пока, наверное, нет… Может, попозже… Дом-то зря что ли строил? Уж очень охота в нем еще немного пожить…