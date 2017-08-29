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Шесть раз его гроб перекапывали

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Что сказал митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий о святом, который и после кончины заключен в темницу. Елена Зелинская о том, становится памятник врагом или свидетелем.
Шесть раз его гроб перекапывали
Мавзолей Петра II Негоша. Фото: Michael Tyler

Вот уже и до Австралии докатилась волна войны с памятниками: некие энтузиасты ночью краской из аэрозольного баллончика написали лозунг против геноцида на монументе английскому мореплавателю Джеймсу Куку. Хотя мне всегда казалось, что геноцид был совершен аборигенами над самим Куком…

В Америке сносят мемориалы конфедератам, и печалятся о том российские поклонники Скарлетт О’Хара. В Восточной Европе бодро расстаются с советским наследием, украинский ленинопад расчистил место для новых памятников, а в России дискуссия о том, снести, вернуть на место, снова разрушить, выволочь вперед ногами или хранить вечно – стала нашей хронической болезнью.

По-новому актуально прозвучала на этом фоне старая для Черногории тема – о мавзолее на горе Ловчен, где с 1974 года покоится Петр Второй Петрович Негош, митрополит, правитель Черногории (1831-1850), величайший поэт и мыслитель, который почитается как воплощение черногорского духа.

На открытии фестиваля «Кириллица» в городе Будва, организованного Народной библиотекой и Союзом издателей и книготорговцев Черногории 23-26 августа, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий представил свою новую книгу «Житие святого митрополита Петра Второго, цетинского пустынника и ловченского провидца».

В теплых сумерках приморского вечера на площади у церкви Святой Троицы, обращаясь к собравшимся, владыка сказал:

«Негош заключен в темницу, в самую страшную темницу, которую он только мог себе представить. Я направил письмо премьер-министру Черногории Душко Марковичу, как уже писал всем предыдущим премьерам, с просьбой восстановить разрушенную коммунистами церковь Святого Петра и похоронить там Негоша, что было его последним желанием.

Надеюсь, что созреет в нашем общественном сознании понимание необходимости вернуть церковь на гору Ловчен: пусть мавзолей останется там, где есть, как свидетельство того времени и отношения к Негошу, которое нельзя назвать негошевским.

Давайте вызволим Негоша из темницы!»

Митрополит напомнил:

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий

«На горе Ловчен сейчас покоятся мощи Негоша.

Изрешеченные молниями и грозами, их перебрасывали с места на место уже шесть раз. Шесть раз его гроб перекапывали, – такого не бывало нигде в мире! Надеемся, что седьмой раз – а это святое число – он вернется, наконец, в свою церковь.

Негоша настигло то, чего он боялся. Это зло – наше. Домашнее.

Зло домашнее настигло его, и сегодня вы имеете Ловчен, гору, которая истоптана и унижена, чья утроба разорена. Я однажды был на Ловчене после 1961 года. Пешком со своим родственником поднялся на инаугурацию митрополита Данилы. Остался у меня в душе Ловчен тех дней. Чистый. Прошел другой раз по этой долине – Иваново корыто – в поисках места, где надо восстановить церковь Святого Петра. Шел через тоннель, говорят, сейчас его привели в порядок, тогда там торчала сгнившая проволока и голые пятна на бетоне, а те 500 ступенек, которые ведут к мавзолею – было у меня ощущение, что я иду в преддверье ада, прости, Господи».

Митрополит оценил замысел мавзолея как возрождение идеи древних египетских пирамид, которые воздвигали месопотамские владыки.

«Все это не имеет никакого отношения к истинному Негошу, – сказал владыка, – но имеет отношение к идеологии, которая царила в то время – идеология так называемого социализма, большевистская… Мегаломания, которая прославляет людскую мощь, силу, а человека там нет, не присутствует. Так же, как и отсутствует Негош в месте, где он должен быть, так же, как в современности исчезла, пропала мера вещей, которой по-негошевски измерялось достоинство человека и вера.

Дай Бог, – завершил свою речь митрополит Амфилохий, – чтобы возродилась порушенная церковь на Ловчене».

Помолимся об этом и мы.

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