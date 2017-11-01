Шестиклассница получила медаль МЧС за спасение маленького ребенка

Ведомственную награду МЧС России «За спасение погибающих на водах» шестикласснице вручил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов, сообщает сайт Сибирского регионального центра.
Трехлетний Артем случайно упал в реку во время прогулки. Взрослых рядом не оказалось, поэтому Валентина сама спустилась в ледяную воду и помогла ребенку выбраться на берег. После этого она на руках понесла малыша домой.
Девочка не раздумывая совершила этот героический поступок, несмотря на то, что сама она перенесла операцию на сердце. В семье Валентины растет еще пять братьев – героиня уверена, что так же поступил бы любой из них.