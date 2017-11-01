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Шестиклассница получила медаль МЧС за спасение маленького ребенка

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1 ноября. ПРАВМИР. Юная жительница села Бирюльки Иркутской области Валентина Усова награждена медалью МЧС за спасение из ледяной реки трехлетнего малыша.
Шестиклассница получила медаль МЧС за спасение маленького ребенка
Фото: siberian.mchs.ru

Ведомственную награду МЧС России «За спасение погибающих на водах» шестикласснице вручил  начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов, сообщает сайт Сибирского регионального центра.

Трехлетний Артем  случайно упал в реку во время прогулки. Взрослых рядом не оказалось, поэтому Валентина сама спустилась в ледяную воду и помогла ребенку выбраться на берег. После этого она на руках понесла малыша домой.

Девочка не раздумывая совершила этот героический поступок, несмотря на то, что сама она перенесла операцию на сердце. В семье Валентины растет еще пять братьев – героиня уверена, что так же поступил бы любой из них.

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