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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
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Шестилетней жительнице Кузбасса подарили к Новому году протез из Сколково

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30 декабря. ПРАВМИР. Шестилетняя девочка из Новокузнецка получила перед Новым годом необычный подарок — новый протез, изготовленный по технологии «Сколково».
Шестилетней жительнице Кузбасса подарили к Новому году протез из Сколково
Фото: r42.fss.ru

Как рассказали в Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования, новый протез позволяет лучше делать захват, он легче по весу и более привлекателен на вид. У шестилетней Маши Ш. сложный врожденный диагноз.  Это уже не первое протезирование для нее и, поэтому, разница предыдущих моделей с нынешним, функциональным, красочным и ярким протезом для нее и ее родителей очевидна.

Маша на следующий год пойдет в первый класс и уже готовится к школе. «Я знаю все буквы, умею писать, читать», — говорит она.

Фото: r42.fss.ru

Фото: r42.fss.ru

Теперь протезы по новой технологии будут делать на Новокузнецком протезно-ортопедическом предприятии. Данил Емелин, руководитель направления тягового протезирования, сообщил, что дети могут сами выбрать дизайн и это важно с точки зрения разработчиков: «В детской среде необычная конструкция будет восприниматься, как игрушка и ребенок не будет испытывать стеснений. Кстати, импортных аналогов такого протеза не существует, а отечественный стоит 86 тысяч рублей. Но семьям он достается бесплатно, да к тому же ехать теперь для этого в Москву не обязательно».

Михаил Окунев, заместитель управляющего Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования, в свою очередь, рассказал, что средствами реабилитации уже обеспечено 3437 детей на сумму 109 млн рублей. В 2017 году на обеспечение потребностей детей-инвалидов запланировано более 110 млн рублей, которые будут направлены на приобретение кресел-колясок, тростей, опор, ходунков, слуховых аппаратов, а также протезов и ортопедической обуви.

Для обеспечения техническими средствами реабилитации, в том числе протезами, инвалиду следует обратиться в организацию, оказывающую лечебно-профилактическую помощь (поликлинику по месту жительства) за направлением на медико-социальную экспертизу и далее обратиться в бюро медико-социальной экспертизы за разработкой индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

После инвалиду следует обратиться в филиал регионального отделения Фонда социального страхования по месту своего жительства для постановки на учет. Заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации можно подать через единый портал госуслуг.

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