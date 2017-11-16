«Щедрый вторник»: давайте делать добро вслух!

Почему благотворительность в России пока не стала привычкой и как наша скромность мешает ей развиваться, рассказывает Светлана Горбачева, директор по маркетингу и коммуникациям Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» – российского координатора инициативы #ЩедрыйВторник.

#ЩедрыйВторник – международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. Она стартовала на Западе в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. В России #ЩедрыйВторник проводится второй год. Российский координатор инициативы #ЩедрыйВторник – Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

Мы попросили Звягинцева поддержать наш флешмоб

– #ЩедрыйВторник проводится в России второй год. Как у нас встретили эту инициативу, были ли отклики, которые вас удивили?

– В прошлом году у нас произошла замечательная история с кинорежиссером Андреем Звягинцевым. Так получилось, что судьба столкнула нас прямо перед #ЩедрымВторником.

Офис картины «Нелюбовь» находился в соседнем доме, и однажды режиссер обратил внимание на наши окна. Он спросил нас, можно ли, чтобы герой снялся в этих окнах, это нужно для фильма. Конечно, мы ответили, что можно, что мы тут все его поклонники. В итоге они сняли окна другого этажа, не нашего, но мы познакомились и попросили Звягинцева поддержать наш флешмоб.

Он согласился. И это было совершенно удивительно, я знаю, что он не самый публичный и открытый человек. Обычно публичные люди охотно участвуют в нашем флешмобе, для них заявлять о своей благотворительной деятельности привычно и нормально. А для Звягинцева это был первый опыт. Поэтому эта история стала для нас знаковой – рассказать о своей благотворительности может каждый!

Также сюрпризом для нас стало то, что в день «Щедрого вторника» инициативу поддержали разные кафе и магазины на улице, где располагается наш офис. В Москве очень сложно работать с сообществом, тут нельзя просто прийти в химчистку, например, и сказать: «Сосед, поддержи». Но на Мясницкой улице многие с удовольствием откликнулись.

Мы видим большой интерес к этой акции. От частных лиц, молодых, активных людей, благотворительных организаций и социально ответственного бизнеса, со стороны СМИ в Москве, Санкт-Петербурге и 124 городах по всей России от Калининграда до Камчатки.

В прошлом году в #ЩедромВторнике участвовали 900 партнеров, состоялось более 1500 благотворительных событий, в которых приняли участие тысячи россиян.

Флешмоб «Неделя признаний» начался с обращений звезд к своим подписчикам в социальных сетях: Ирина Горбачева, Антон Комолов, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Елизавета Боярская рассказали о тех благотворительных организациях, которые они поддерживают, и пригласили своих поклонников сделать то же самое.

В социальных сетях #ЩедрыйВторник набрал более 21 000 хештегов с упоминаниями, а во «ВКонтакте» даже держался в топовых темах дня.

Во время подведения итогов инициативы мы обратились к ведущим сервисам по сбору пожертвований и платежным механизмам, и оказалось, что в Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник онлайн-пожертвования выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

– В этом году отклик еще больше?

– Сейчас на сайте уже 1257 партнеров, и с каждым днем их становится все больше, они уже регистрируют свои благотворительные мероприятия на нашей интерактивной карте – теперь любой человек, где бы он ни находился, сможет найти событие в своем городе или создать собственное, чтобы пригласить друзей присоединиться.

Конечно, за один год мы не изменим культуру благотворительности в России. И сейчас идет довольно сложный переходный период – благотворительные организации теряют доверие в связи с кризисом, в связи с политическими событиями, а спрос на наши услуги как некоммерческого сектора, наоборот, растет.

Но все же мы решились в прошлом году начать #ЩедрыйВторник в России, так как поняли, что сейчас важно объединиться с обществом, не потерять с ним связь. И полученный отклик доказал, что мы поступили правильно.

#ЩедрыйВторник – вклад в наше общее дело повышения общественного доверия к некоммерческому сектору, к благотворительности в целом.

Из-за своей скромности мы лишаем благотворительность развития

– В России более половины взрослого населения участвуют в благотворительности, но открыто говорят об этом очень немногие, почему?

– Да, это так. Именно поэтому в прошлом году, за неделю до #ЩедрогоВторника, у нас стартовал флешмоб под названием «Неделя признаний». Фонд «КАФ» традиционно проводит исследования благотворительности в России, и в прошлом году мы обнаружили интересное соотношение: 70% горожан в нашей стране так или иначе участвует в благотворительности, но половина из них об этом никому не рассказывает, при этом 50% людей в России доверяют информации о благотворительных организациях, если услышали ее от своих знакомых. Круг замкнулся.

Получается, что из-за своей скромности мы лишаем себя возможности для развития и роста благотворительности, не даем ей стать частью нашей жизни, войти в наш быт – встал утром, почистил зубы, сделал пожертвование, выпил кофе.

– Это что-то чисто русское – не делиться добрыми делами, «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая»?

– Возможно, прежде всего это происходит из-за того, что культура благотворительности в России еще очень молодая. Во всем мире уже принято публично говорить о благотворительности. Она встроена в рутину ежедневной жизни. На Западе люди не спрашивают: «Куда мне отнести ненужные вещи?», они знают, где в городе расположены благотворительные магазины. Или, например, совершенно будничным стало ежемесячное пожертвование в тот или иной фонд.

Никого не смущает участие в благотворительных акциях: поддержать публично, собрать подписи, сдать кровь, пробежать марафон в поддержку фонда, вместе с ребенком испечь пирог на школьную благотворительную ярмарку – это очень просто! Все это не вызывает вопросов еще и потому, что люди видят работу благотворительных организаций в течение всей своей жизни.

В России также многие благотворительные организации сопровождают нас от детского сада до дома престарелых. Но люди не замечают этого.

Многие думают, что, например, центр для занятий с особыми детьми через дорогу от дома – государственная организация. Люди не понимают, что НКО должны ежемесячно находить средства на ту помощь, которую они оказывают. И именно поэтому так важна публичность, информированность, пиар, если хотите, некоммерческих организаций.

И #ЩедрыйВторник – удобный инструмент для того, чтобы рассказать людям о работе благотворительных организаций и о благотворительной деятельности социально ответственного крупного и малого бизнеса.

Мы стали больше помогать пожилым, хотя на первом месте – дети

– А на каком месте находится Россия согласно «Мировому рейтингу благотворительности»?

– В этом году мы поднялись на две строчки вверх и оказались на 124-м месте. И это неплохой результат. Так, например, 17% процентов россиян заявили, что они делали денежные пожертвования в минувшем месяце, тогда как в 2015 году об этом сообщили лишь 9%.

В целом же результаты рейтинга могут показаться неожиданными: только шесть стран из «большой двадцатки» вошли в топ-20 мирового рейтинга, тогда как государства третьего мира демонстрируют устойчивый рост по всем показателям. В том, что касается непосредственной помощи, и вовсе лидирует Сьерра-Леоне. В одной из самых бедных стран мира 81% опрошенных признались, что в течение месяца помогали незнакомцам, в то время как в России непосредственную помощь оказывали только 30% респондентов.

Жертвуют деньги на нужды благотворительных организаций чаще всего в Мьянме (91%), участвуют в волонтерской деятельности – в Индонезии (55%). В России эти показатели значительно ниже – 17% и 12% соответственно. Однако эксперты уверены, что делать однозначные выводы о состоянии благотворительности в стране, опираясь только на эти цифры, не стоит.

– Вообще, какие виды благотворительности предпочитают в России? Кому помогают охотнее?

– Больше всего у нас традиционно помогают детям, но и менее популярные темы в последние годы стали привлекать внимание россиян. Например, в лучшую сторону изменилась помощь пожилым людям. Я думаю, это связано с тем, что пожилые люди в России стали вести более активный образ жизни. Не как раньше – пенсия, и все, нянчим внуков. Теперь пожилые – люди с другим менталитетом, они хотят продолжать работать, хотят вести самостоятельный образ жизни.

А самые невысокие позиции традиционно занимает помощь правозащитным организациям и экологическим проектам – только 1% от общей массы. А ведь прошлый год был годом экологии. Также неохотно жертвуют на все инфраструктурные проекты. Умирающий ребенок – это очень понятная, близкая людям история, а какая-то врачебная инфраструктура, образование для тех же врачей или какие-то важные исследования – нечто непонятное и, как кажется, не нуждающееся в немедленной поддержке.

– А сколько в среднем человек готов жертвовать и как часто?

– Буквально на прошлой неделе фонд «КАФ» опубликовал исследование частных пожертвований, которое проводят в России в четвертый раз. Исследование подтвердило, что в нашей стране сохраняется актуальная для всего мира тенденция: женщины являются основными жертвователями, но мужчины при этом жертвуют больше денег. Наиболее часто встречающаяся сумма пожертвований составила 2000 рублей (медиана). При этом средняя сумма пожертвований составляет 7940 рублей.

СМС-пожертвования – это наиболее распространенный способ совершения пожертвований (40%), за ним следуют пожертвования онлайн с помощью банковской/кредитной карты (34%), далее – наличные деньги в ящик для пожертвований в общественном месте (31%). Ежемесячное автоматическое списание средств в пользу благотворительной организации – пока наименее распространенный способ совершения пожертвований, который используют только 2% доноров, за ним следуют членские взносы (3%) и программы пожертвований на работе (4%).

Каждый сможет сделать признание в добрых делах

– Какие интересные, новые проекты будут в этом году на «Щедром вторнике»?

– 21 ноября мы вновь запускаем флешмоб «Неделя признаний». Количество партнеров растет, мы планируем привлечь новых звездных участников. Также на сайте #ЩедрогоВторника откроется интерактивная онлайн-фотобудка, куда может зайти любой желающий с телефона или стационарного компьютера, сделать селфи или загрузить фотографию и напечатать свое признание, а потом распространить в социальных сетях. В этом году наша фотобудка будет с сюрпризом, 21 ноября мы раскроем ее секрет!

Надеемся, что будет больше участников и в Москве, и в регионах. В этом году мы особенно поддержали пять региональных координаторов – Архангельск, Алтай, Уфа, Владивосток и Барнаул. Но я уверена, что региональных координаторов будет еще больше – у нас так, кто больше всех делает в регионе, тот и лидер.

Вообще, #ЩедрыйВторник – это про сюрпризы. Никогда не знаешь до последнего момента, что новое, интересное случится. В прошлом году, например, к Совету Федерации обратилась Валентина Матвиенко: «Сегодня #ЩедрыйВторник, что вы собираетесь в этот день сделать доброго, хорошего?» Это было абсолютно неожиданно для нас, мы не общались с Валентиной Матвиенко и не просили ее поддержки, просто она каким-то образом из прессы узнала об инициативе.

#ЩедрыйВторник – живое пространство, вирусное, так как распространяется самостоятельно. Недаром во всем мире #ЩедрыйВторник считается движением, а не акцией.

И, конечно, «Щедрый вторник» – это не событие одного дня. Мы ведем работу с партнерами круглый год. После «Щедрого вторника» мы с региональными партнерами будем встречаться на разных площадках, будем разбирать лучшие кейсы, учиться друг у друга, генерировать новые идеи и подходы.

#ЩедрыйВторник – возможность для разных партнеров заявить о себе, решить разные задачи, освоить новые форматы. Например, в прошлом году «Русфонд» собрал в #ЩедрыйВторник на Первом канале порядка 24 миллионов рублей на регистр костного мозга. А небольшой фонд «Найди семью» попробовал формат благотворительного концерта, на котором также собрал средства. В Барнауле фонд «Облака» организовал в городе 29 мероприятий, так как #ЩедрыйВторник пришелся на 29 ноября, привлекая таким образом множество людей к своим активностям.

– Как, на ваш взгляд, будет в ближайшие годы развиваться благотворительность с помощью инициативы #ЩедрыйВторник?

– Мы очень надеемся, что #ЩедрыйВторник будет расти, что наши участники и партнеры адаптируют его под свои нужды. Ведь эта инициатива – инструмент, а что делать с этим инструментом, как его использовать, решать благотворительным организациям. А мы планируем этот инструмент делать удобнее.

Во-первых, #ЩедрыйВторник имеет свою инфраструктуру. Ключевая точка этой инфраструктуры – сайт. На сайте партнеры регистрируются, и далее могут использовать все наши инструменты. Например, графические инструменты – логотип, шаблоны для социальных сетей, баннеры, листовки и т. д. Информационные продукты – пресс-релизы, презентации, видеоролики, сборники кейсов, сборники историй.

Партнеры могут пользоваться обучающим контентом – вебинары, мастер-классы. Регистрировать свои мероприятия на интерактивной карте, чтобы люди со всей страны смогли найти благотворительные события, происходящие рядом, решить, куда пойти – сдать кровь, поддержать пожилых в доме престарелых, отнести одежду или поучаствовать в благотворительной распродаже.

Во-вторых, «Щедрый вторник» – это информационная кампания, нацеленная на то, чтобы помочь всем участникам, в том числе в регионах, присоединиться к инициативе и воспользоваться ее мощностью. Обо всех событиях, которые регистрируются у нас на сайте, мы рассказываем в социальных сетях, рассылаем анонсы в СМИ, оказываем пиар-поддержку. У нас много партнеров в СМИ, в этом году подключатся несколько новых изданий. Поэтому просьба ко всем участникам: пожалуйста, как можно раньше публикуйте и регистрируйте свои мероприятия, чтобы мы могли ими поделиться.

Мы организуем флешмоб, приглашаем известных людей, звезд. В прошлом году у нас была серьезная поддержка в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. «Яндекс» поддержал нас, поставив логотип на первую страницу, на Первом канале «Щедрый вторник» «прозвучал» дважды: благодаря «Русфонду» в программе «Доброе утро» и в «Вечернем Урганте».

В-третьих, у нас эффективный образовательный компонент. На разных площадках мы делимся лучшими практиками партнеров инициативы. Мы объясняем, как начать свой путь в благотворительности, как правильно помогать, помогаем партнерам познакомиться друг с другом. Например, в прошлом году к нам обращались музыкальные коллективы, и мы знакомили их с благотворительными фондами. В этом году мы тоже уже успели познакомить несколько компаний с благотворительными организациями, которые будут в «Щедрый вторник» проводить интересные мероприятия.

Присоединяйтесь и вы – становитесь партнером, регистрируйте на сайте свое благотворительное событие или присоединяйтесь к существующим. Давайте делать добрые дела вместе и вслух!