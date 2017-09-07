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Школьник из Ивантеевки, напавший на учительницу, арестован

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7 сентября. ПРАВМИР. Басманный суд Москвы отправил под арест до начала ноября подростка, напавшего на учительницу школы №1 в подмосковной Ивантеевке и устроившего там стрельбу из пневматического оружия.
Школьник из Ивантеевки, напавший на учительницу, арестован
Фото: РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября», – цитирует решение судьи Елены Ленской Интерфакс.

Заседание прошло в закрытом режиме с учетом того, что школьник является несовершеннолетним, его подозревают в хулиганстве. Накануне в СК сообщили, что действия 15-летнего подростка следствие квалифицировало по статье покушение на убийство, однако в суде эта информация подтверждения не нашла.

Адвокат юноши Виктор Запрудский сообщил, что тот сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших.

Как следует из материалов дела, оглашенных судьей, подросток признал вину и раскаялся. В ходе обыска дома у него были изъяты фрагменты пиротехнических изделий, а также бита с гвоздями, пули для травматического оружия, а также иные составные части оружия.

5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека, включая троих детей, которые в панике выпрыгнули в окно.

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