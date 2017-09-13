Школьник из Подмосковья спас студента от утопления

13 сентября. ПРАВМИР. Девятиклассник из подмосковного Одинцова Илья Подпругин спас утопающего в Можайском районе.

Случай произошел еще в августе, однако известно об этом стало лишь сейчас, сообщает «Подмосковье сегодня».

Спасенным оказался 18-летний студент Московского юридического колледжа, который запутался в браконьерских рыболовных сетях.

Молодые люди вместе отдыхали на реке Протва. Илья, будучи активистом местного «Экологического патруля», исследовал дно в специальных очках на наличие мусора, когда понял, что его товарищ начал захлебываться.

«Речка сама по себе не очень глубокая, но есть в том месте небольшая излучина, где организовали купальню. Люди даже тарзанку повесили, там глубина прыгать позволяет. Я искал на дне различные коряги и мусор, чтобы прыгать было безопаснее, и даже под водой услышал, что Никита зовет на помощь. До него было всего метров пять, я занырнул и увидел, что его ноги запутались в сетях», – рассказал школьник.

Ребята перерезали сеть и вытащили ее на берег.

В администрацию Одинцова и управление МЧС по Московской области направлены письма с просьбой объявить Илье официальную благодарность.