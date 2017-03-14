Школьника из Бурятии, который вынес детей из пожара, наградили путевкой в «Артек»

«Я знаю, что ты не думал о наградах, когда совершал свой подвиг, и от этого твой поступок особенно ценен», – сказал школьнику и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов.
«От имени Правительства Бурятии и от себя лично хотел бы поблагодарить родителей Юры, его маму Наталью Николаевну Жарникову, педагогический коллектив школы № 17 за воспитание настоящего героя, патриота», – сказал Цыденов.
3 января Юрий Жарников общался с друзьями в коридоре общежития, где проживает вместе с родителями, напоминает КП.
«Вдруг с четвертого этажа прибежал наш сосед сверху, и закричал: «Горим!». Мы услышали детский плач из комнаты в конце коридора», – рассказал Юрий.
Юрий смог выбить дверь, накинул на лицо мокрое полотенце и вошел в комнату, полную дыма. Взял детей на руки и быстро вынес из помещения. Уже в коридоре малышей полутора и трех лет подхватили взрослые.
«Все жильцы помогали, чем могли: кто-то подавал мокрые полотенца, кто-то вызвал пожарных. Так что, думаю, это общая заслуга. Я, конечно, очень горжусь сыном, но больше всего рада, что он сам не пострадал», – говорит мама школьника Наталья Николаевна.
Когда об истории узнали в школе, директор учебного заведения направила в ГУ МЧС по Республике Бурятия просьбу поощрить мальчика.