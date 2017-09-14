Школьные чаты – боль родителя XXI века

Начало учебного года – стресс для родителей. Осенью оживают многочисленные родительские чаты, бывает, что целый день может пройти под оповещения мессенджеров. О том, как цифровые технологии изменили отношения родителей и учителей, почему после просьбы принести Чебурашку в школу увольняют директора и о чем нельзя писать в электронных дневниках и школьных чатах, рассказывает психолог Нана Оганесян.

Папы в мире детей – это хорошая мода

– Давайте поговорим о том, что принес в школу XXI век. Речь не только о технических новинках вроде электронного дневника, но и о вещах социальных. Например, многие заметили, что на родительских собраниях в школе стало больше пап. Как вы думаете, с чем это связано?

– По моим наблюдениям, в престижных школах папы присутствовали на собраниях всегда и были включены в процесс воспитания детей. В конце 90-х мне приходилось работать в школе на Ломоносовском проспекте, где училось много детей научных работников и преподавателей. Нельзя сказать, что там главенствовали папы, но их было вполне достаточно, не меньше трети.

В семьях детей, учившихся в этой школе, часто наблюдались партнерские отношения между родителями, в том числе и в воспитании детей. Сейчас можно сказать, что эта тенденция распространилась. В семьях, где папы есть, они, как правило, присутствуют и в школе, хотя в спальных районах могут быть иные социальные привычки. Есть школы, где на собраниях класс обычно полупустой, даже у первоклашек одни мамы и бабушки, и тех – немного. Смотреть на участие пап нужно не только по собраниям, но и по «текучке» – кто забирает ребенка из школы или садика, кто гуляет и занимается с ним.

В некоторых семьях папа по-прежнему остается «высшей инстанцией», к которой апеллируют только в случае каких-то форс-мажоров. В советские времена вызов к директору отца, а не мамы, был знаком чрезвычайной ситуации и где-то даже разновидностью наказания, считалось, что отец более строгий. В моей практике в те же 90-е и нулевые приходилось вызывать в школу пап – выходцев из восточных республик в тех случаях, когда мамы оказывались бессильны и не могли контролировать ситуацию с воспитанием и обучением ребенка.

Мне кажется, в России активность пап, которую мы видим в последнее десятилетие, связана и со сменой поколений, и с тем, что люди выезжают за рубеж, в страны, где папа, который возится с ребенком или с несколькими детьми, не вызывает удивления, и переняли это.

Социальные сети и популяризация детских тем, начиная с грудного вскармливания и заканчивая обсуждением ЕГЭ и вузов, тоже облегчили папам доступ в детский мир, который раньше в России был прерогативой мам. Отчасти это – мода, но это хорошая мода. Сообщения о том, что принц Уильям повел наследника в первый класс, а известный телеведущий или основатель популярной соцсети собирается взять декретный отпуск, вызывают волну подражаний, и это очень хорошо.

Учителя боятся сказать родителям то, что думают

– Сейчас в школах пропускная система, значит ли это, что учителя стали менее доступны для родителей?

– Мне кажется, проблем с доступом к учителю сейчас нет. Телефон классного руководителя сейчас есть у всех родителей. Я могу судить только о Москве, но мне кажется, что процесс общения родителей с директором и педагогическим коллективом сейчас не только стал проще, он стал абсолютно прозрачным, даже с некоторым перекосом в сторону родителей.

Учителя сейчас боятся сказать родителям то, что думают, потому что их могут неправильно понять и пожаловаться руководству. Даже электронное письмо родителя на сайт школы – уже внештатная ситуация, на которую нужно немедленно реагировать. А уж если недовольный родитель напишет на сайт департамента образования, после такого обращения с большой вероятностью «полетят головы». Поэтому учителя общаются с родителями очень осторожно.

Встреча родителей с педагогами превратилась в официальную церемонию. Ведется протокол беседы, родителя стараются ничем не обидеть, даже если родитель пришел с не слишком адекватным запросом и его требования и претензии звучат странно. Такое бывает, и гораздо чаще, чем хотелось бы. Я, как психолог, не раз на таких встречах присутствовала.

Тревога педагогического состава связана еще и с тем, что многие родители сейчас записывают беседу с учителем на диктофон, а то и на видео. Официально учителя не могут этого запретить. Эти записи могут появиться в социальных сетях или стать приложением к жалобе. Это мобилизует учителей, они стараются говорить только по делу и аккуратно выбирать слова, что, конечно, не может не создавать напряжения. Учителя в свою очередь стараются подстраховаться, ведя официальный протокол беседы.

Конечно, огульно обвинять родителей в том, что они не вылезают из чатов, было бы ошибкой. Они имеют право делать то, что им хочется и нравится. Беда в том, что есть учителя, которые тоже не расстаются со смартфоном, постоянно находятся в активной переписке, в том числе и во время урока. Ни законодательство, ни устав школы это не регулируют. Возможно, пора в контракт специалистов, работающих с детьми, включить пункт, обязывающий отключать смартфон во время уроков. Лично мне бы очень хотелось, чтобы такой пункт появился в должностных инструкциях учителей и школьных психологов.

На этом фоне то, что сейчас во всех школьных классах хотят поставить видеокамеры, выглядит благом, хотя многие педагоги подобными инициативами недовольны. В моей практике был случай, когда видеокамера помогла выяснить, что за конфликт у детей произошел во время тихого часа в детском саду и где в это время были воспитатели, которые обязаны были присутствовать в спальне. В Москве детсады вместе со школами входят в состав многофункциональных комплексов, я была руководителем психологической службы в таком учреждении.

Родительские чаты – болячка нашего времени

– В зарубежных фильмах часто можно видеть замотанную работающую маму, которая внезапно узнает, что к завтрашнему утру нужно испечь пирог на школьный конкурс. Многим российским родителям приходилось собирать ноябрьским вечером осенние листья или печь в ночи блины к Масленице. Что посоветуете в таких ситуациях?

– Мне кажется, что в Москве эта проблема сейчас решена. Если набрать в поисковике «директор школы и чебурашка», можно узнать историю о том, как в 2016 году директор одной московской школы был уволен после записи одного из его педагогов в электронном дневнике: «Принести изделие “Чебурашка”».

Руководитель столичного Департамента образования так разнес этого директора на селекторном совещании, что Чебурашку все запомнили, и надолго. Теперь слово «принести» в московских школах под запретом, и учителя изощряются, подбирая неочевидные синонимы, чтобы и без клея и цветной бумаги на уроке технологии не остаться, и под гнев начальства не попасть: «На уроке понадобятся материалы для изготовления аппликации (список)». Так Чебурашка спас московских родителей, не думаю, что кто-то из учителей рискнет обязать их что-то принести в школу.

Работающим мамам из других городов, к которым Чебурашка не приходил, можно посоветовать выполнять подобные задания в меру своих сил, ресурса и желания. Каждый раз задавать себе вопросы: «Насколько это обязательно? Что будет, если я этого не сделаю?» Сказать: «Я работаю, я не могу» – совершенно нормально.

В школе учитесь не вы, а ребенок, в чем-то можно ему помочь, но главное – не устраивать в школе конкурс родительских амбиций, не включаться в этот забег.

Потому что в большинстве случаев это нужно не ребенку, а родителям, чтобы приобрести авторитет и статус в родительском коллективе. Я бы многим мамам посоветовала аккуратно относиться к родительским сообществам, в том числе и в соцсетях.

– Почему? Что не так с родительскими чатами и группами?

– Серьезным, работающим мамам я бы посоветовала поменьше внимания обращать на родительские чаты. Эти чаты, как правило, для родителей учеников 1-2-го, максимум 3-го классов, потом родители от них устают. Обычно мамы-активистки, энтузиастки родительских чатов весь свой пыл и все свое родительское рвение тратят на первый год обучения ребенка в школе.

Некоторые родители начинают проявлять энтузиазм, когда в первый класс идет кто-то из младших детей, потому что, когда учились старшие дети, чатов еще не было. Активность в родительском чате – как корь, этим «болеют» один раз в жизни, на всех оставшихся детей этой прививки хватает, родители становятся мудрее, перерастают эти чаты и начинают относиться к школьной активности философски.

Мне кажется, что родительские чаты, родительские группы в соцсетях – это болячка нашего времени. Родители упоенно общаются в чатах, забыв о том, что в школе учатся не они, что это не они одноклассники, а их дети. Если в чате есть учитель, ситуация усложняется. В виртуальном общении ему сложно сохранить дистанцию и субординацию, когда родители пытаются с ним «дружить» и требовать, чтобы он был в доступе 24 часа в сутки.

Я, как руководитель психологической службы, могу отметить, что в последнее время появилось много запросов от педагогов на регулирование отношений в таких чатах. Любые сообщества (в том числе и родительские) подвержены групповой динамике: конфликты, выяснения отношений, борьба за лидерство, травля. Нет никаких правил по ведению родительских чатов.

И только когда все родители в виртуальном пространстве уже перессорились, они начинают взывать к авторитету учителя. Но учителя этот процесс не контролируют, это выходит за рамки их компетенций. Я советую в школьные чаты и группы ходить осторожно. Чаще всего это просто потеря времени. Отдельно стоит предостеречь пользователей соцсетей: «дружить» с одноклассниками своих детей – не всегда хорошая идея, особенно если вы склонны к эмоциональным записям и любите публиковать личные фотографии.

Конфликт в школе: действуйте официально

– Изменился ли сейчас алгоритм решения школьных конфликтов? Что делать современной маме, если ее ребенок пришел из школы в слезах (вариант – с синяком), потому что его ударил одноклассник?

– Разговор с мамой агрессора, скорее всего, не приблизит вас к цели, любая мать будет защищать своего ребенка. Если мама другого ребенка адекватно оценивает ситуацию, то всегда можно разобраться, а если не очень, лучше не идти на конфликт.

Своему ребенку посоветуйте держаться от агрессора подальше. Если есть такая возможность, понаблюдайте за детьми, когда забираете ребенка из школы. Нужно обратиться к учителю. Для начала лучше всего неформально – послать письмо с описанием ситуации и просьбой разобраться. Можно спросить учителя: «Нужно ли мне информировать маму или вы возьмете процесс под свой контроль?»

Как действовать дальше, подскажет учитель. В школах есть социальный педагог или психолог, где-то эти обязанности возложены на учителя. Если проблема не исчерпывается одним обращением, мама должна написать запрос в социальную/психологическую службу.

Психолог или социальный педагог должен прийти и понаблюдать за детьми на перемене и во время урока, чтобы понять, насколько агрессивен обидчик вашего ребенка и насколько обоснованы претензии мамы. Если ситуация становится хронической, учитель приглашает маму ребенка на беседу в школу.

Если и эта беседа не возымеет никакого действия, Совет по профилактике ставит ребенка на внутришкольный учет. В решении таких конфликтов нужно идти официальным путем. Но начать нужно с неформального обращения к учителю.