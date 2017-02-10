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Сибирские староверы обучили военнослужащих навыкам выживания в горах

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10 февраля. ПРАВМИР. Более 700 военнослужащих Центрального военного округа прошли обучение навыкам выживания в горной тайге.
Сибирские староверы обучили военнослужащих навыкам выживания в горах

Подготовка горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации проходила в Красноярском крае.

«Курс завершается полевым выходом с элементами выживания. Подготовка военнослужащих проводилась с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов. В прошлом году обучение прошли более 700 военнослужащих военного округа», – сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, его цитирует ТАСС.

Сибирские староверы живут обособленно, более трех веков сохраняя обычаи и традиции предков. Курс выживания для военнослужащих в Сибири они провели впервые в истории российский армии. Его суть заключалась в том, что группы горных стрелков и спецназа в сопровождении инструкторов проходили 100-километровые маршруты в условиях горной тайги.

Военнослужащие осваивали навыки ориентирования, передвижения по пересеченной местности, преодоления водных преград, ущелий и скал. Кроме того, их обучали разводить огонь и добывать пищу.

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