Сильный ливень затопил Уфу (видео)

4 сентября. ПРАВМИР. Сильный ливень подтопил улицы столицы Башкирии – города Уфы.

По данным республиканского МЧС, в результате дождя были подтоплены проезжие части ряда улиц, а также цокольные этажи административных зданий.

«По прибытию оперативной группы установлено, что на железнодорожной станции «Уфа» Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД», на 1622 км произошел перелив пути, организовано реверсивное движение поездов, задержки пассажирских поездов нет», – сообщает ГУ МЧС.

Аэропорт также работает без задержек.

«Ливневая канализация не справилась с объемом выпавших осадков. По состоянию на 18 часов 00 минут осадки прекратились. К 18 часам 30 минутам местного времени ситуация на подтопленных участках стабилизируется», – сообщило ведомство.

По данным городской администрации, за два часа в Уфе по предварительным оценкам выпало 115 мм осадков. Нормой осадков в сентябре для Уфы считается показатель 53 мм.

«Иными словами за короткий промежуток времени выпало больше двух месячных нормы осадков. В таких условиях коммунальные службы города работают в усиленном режиме. <…> Вместе с водой на проезжие части города пришел мусор, камни и ветки деревьев», – говорится в сообщении.

В результате ливня погибших и пострадавших нет.