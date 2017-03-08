Синие киты: десять лет назад мы это проходили

«Больше десяти лет назад произошла неприятная история: несколько человек, причем глубоко верующих, создали группу поддержки подростков, склонных к суициду. Все шло вполне благополучно – фактически ребята проигрывали суицид, не доводя его до реальности. Но в конечном итоге покончила с собой одна пара». Как не паниковать, а учить подростков защищать себя – рассказывает инокиня Евгения (Сеньчукова).

Просто не учли, что подростки впечатлительны

Тема «групп смерти» – сообществ в социальных сетях, которые предлагают подросткам пройти квест, завершающийся суицидом – уже начала надоедать. Впрочем, числа и в самом деле страшные – говорят уже о ста тридцати участницах групп (в «синих китов» почему-то играют девочки – и я попытаюсь поразмышлять, почему), погибших за год. Что это за напасть и как с ней бороться?

Немного истории.

Уже больше десяти лет назад произошла неприятная история: несколько человек, причем глубоко верующих, создали группу поддержки подростков, склонных к суициду. В группе обсуждались способы самоубийства (на сайте им была посвящена отдельная рубрика, в которой честно описывалось, как все это будет неприглядно и трудно осуществимо), творчество мрачных авторов и прочие потенциально опасные вещи.

Все шло вполне благополучно – фактически ребята проигрывали суицид, не доводя его до реальности. Но в конечном итоге покончила с собой одна пара.

Создатели группы, видимо, просто не учли того, что некоторые подростки чересчур впечатлительны, а многие – и просто больны. И, хотя группа контактировала с врачами-психиатрами, «поймать» наиболее тяжелые случаи не смогли.

Есть дети, которые пойдут и прыгнут

Сложно сказать, чем мотивировал свою интернет-активность арестованный по подозрению в подстрекательстве к самоубийству Филипп Лис, но, согласно по крайней мере одной из его версий, он занимался примерно тем же. Над подростками, которые воспринимали призывы к самоубийству, смеялись, и, вроде бы, этот смех должен был освобождать их от суицидальных мыслей. А погибли дети в принципе психически нездоровые, которые и без всяких синих китов к тому же итогу пришли бы.

Сложно не согласиться. Понятно, что нормальный ребенок, как только ему незнакомый дядя предложит порезать руку или спрыгнуть с крыши, отключит компьютер, а может, и маме с папой скажет (большинство так и делало, иначе у нас было бы не 130 подростковых самоубийств через группы смерти, а 1300 или больше).

Но есть и НЕнормальные дети. Которые пойдут и прыгнут.

Лет семь назад была среди подростков популярна песенка «Прыгай вниз», прямо призывающая к самоубийству. Моя младшая сестра, на тот момент пятнадцатилетняя, регулярно пела ее под гитару сладким до издевательства голоском, и ей бы даже в голову не пришло воспринять припев в качестве призыва к действию. А есть дети, которым бы именно это в голову и пришло.

Вопрос: кому приходит в голову писать такие песенки?

Поток депрессии может быть принят за единственный выход

Вообще-то «запрос на суицид» на определенном этапе взросления – практически норма. Вопрос о самоубийстве, как считал философ-экзистенциалист Альбер Камю, тесно связан с вопросом о смысле. Жизнь, полагал Камю, абсурдна, и самоубийство позволяет прекратить этот абсурд. Философ приходит в конечном итоге к противоположному выводу: самоубийство – не выход, выход – в обретении смысла в самой жизни и тем самым – в преодолении абсурда. Но это – решение уже взрослого человека. А в какой-то момент действительно кажется, что жизнь лишена смысла, и пора с этим кончать.

«Суицидальные» субкультуры – эмо и готы, огромный список молодых поэтов и музыкантов, от Сергея Есенина до Курта Кобейна, группа «Гражданская оборона» со своим лидером Егором Летовым, воспевавшим суицид в известной песне: «Всего два выхода для честных ребят / Схватить автомат и убивать всех подряд / Или покончить с собой, собой, собой, собой / Если всерьез воспринимать этот мир»… Этот мрачно-призрачный взгляд на мир рассчитан именно на подростков. Специально или нет – сложно сказать.

Взрослые люди могут на пальцах объяснить, что жизненная философия «эмо» и тем более «готов» к воспеванию суицида не сводится и зачастую даже противоречит, гибель Есенина и Кобейна – следствие тяжелой депрессии, а Егор Летов вообще не о самоубийстве пел, а о плоскости и посредственности «пластмассового мира», из которого мы должны вырваться к настоящей жизни. Но человек молодой, о настоящей жизни еще не знающий, легко может принять весь этот поток депрессии за единственный выход.

Случайность – или злая воля?

Очень хочется напомнить об ответственности автора. Хотя понятно, что это бессмысленный призыв. Во-первых, Егор Летов уже умер и не читает «Правмир», во-вторых, автор, манипулирующий душами детей сознательно – скорее всего, одержим и никого не слышит, в-третьих, автор, у которого просто так «случайно получается», вряд ли считает, что в чем-то виноват.

Я это к чему веду. Владимир Берхин в своей статье о «Синих китах» вполне справедливо отмечает, что реальная причина подросткового самоубийства и вообще преждевременной смерти лежит значительно глубже, чем увлечение смертельным квестом в социальной сети – подросток может погибнуть, увлекаясь экстремальным спортом, подсев на наркотики, неудачно влюбившись, и еще тысячей разных способов – а на самом деле он одинок и непонят, оттуда и тяга к саморазрушению.

Но есть одно маленькое «но»: во всех этих случаях мы имеем дело либо со случайностью, в которой никто не несет непосредственной вины, либо с сознательной злой волей – например, наркоторговца.

И даже если мы понимаем, что у ребенка могут быть тысячи зависимостей, это не повод игнорировать конкретных наркодилеров, распространяющих в районе новую отраву (правда, и не повод запереть ребенка дома, не отпуская ни в школу, ни на прогулку).

А сейчас уже появились пугающие сообщения о том, что кураторы детей сознательно зомбируют, причем ради денег – якобы они уже между собой ведут страшную игру на деньги: если жертва соскочила, банк срывает организатор, если покончила с собой – куратор.

«Никогда не разговаривай с неизвестными» и другие правила

Так вот, помогая подростку обрести смысл, мы должны сознательную злую волю все-таки ограничивать. Или, если уж мы не можем добраться до «дилера» – научить юного человека этой воле не подчиняться.

Пространство для обсуждения тут бесконечное.

Можно объяснить, что правило «никогда не разговаривай с неизвестными» действует не только на Патриарших прудах.

Можно поговорить о границах – воспитывать отношение к телу как к границе личности, которую никто не имеет права пересекать без санкции носителя. Это касается того, что юный человек должен бить тревогу не только тогда, когда к нему прикасаются, в том числе и ласково, но без разрешения, но и тогда, когда ему предлагают что-то с собой сделать – нацарапать или даже нарисовать на руке кита или шагнуть с балкона.

Кстати, не потому ли жертвами групп смерти становятся девочки, что, как уже неоднократно замечалось, девочку не учат защищать свое тело?

Мальчик имеет право на конфликты, имеет право даже на драку, а девочка должна быть тихой, скромной и послушной. В ответ на угрозу куратора: «мы знаем твой адрес», – грубый мальчик может и послать по известному адресу и разбить телефон, наврав маме, что потерял, а девочка – вряд ли.

Обо всем этом и многом другом можно говорить, отрабатывая все новые и новые правила самообороны и техники безопасности в сети, но самое главное – давайте не будем делать вид, что проблемы не существует. Проблема существует. Она могла возникнуть по ошибке, по неграмотности или по злой воле, но здесь и сейчас она есть.

Паниковать не надо. Надо быть умными, осторожными и трезвыми.