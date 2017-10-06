Синод отметил вклад Владимира Путина в защиту нравственных ценностей

«Немалые усилия вы прилагаете к тому, чтобы обеспечить достойный уровень жизни сограждан и социально-экономическое развитие государства. Весом ваш вклад в борьбу с терроризмом, в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Московского Патриархата.
Иерархи при этом выразили особую признательность президенту за поддержку им проектов и инициатив Церкви, направленных на защиту нравственных ценностей и многовекового духовного и культурного наследия страны.
В субботу, 7 октября, Путин отпразднует свой юбилей – президенту исполняется 65 лет. Очередное заседание Синода состоялось в пятницу.