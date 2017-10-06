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Синод отметил вклад Владимира Путина в защиту нравственных ценностей

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6 октября. ПРАВМИР. Священный Синод Русской Православной Церкви направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи с 65-летием, в которой отдельно поблагодарил главу государства за поддержку церковных проектов и инициатив в духовно-нравственной сфере.
Синод отметил вклад Владимира Путина в защиту нравственных ценностей
Фото: С. Власов/patriarchia.ru

«Немалые усилия вы прилагаете к тому, чтобы обеспечить достойный уровень жизни сограждан и социально-экономическое развитие государства. Весом ваш вклад в борьбу с терроризмом, в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Московского Патриархата.

Иерархи при этом выразили особую признательность президенту за поддержку им проектов и инициатив Церкви, направленных на защиту нравственных ценностей и многовекового духовного и культурного наследия страны.

В субботу, 7 октября, Путин отпразднует свой юбилей – президенту исполняется 65 лет. Очередное заседание Синода состоялось в пятницу.

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