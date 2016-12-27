Синод постановил образовать Патриаршее благочиние в Армении

Управляющим приходами в Армении назначен Преосвященный епископ Владикавказский и Аланский Леонид, с сохранением за ним управления Владикавказской епархией (журнал № 116).

Епископ Леонид (Горбачев) родился 26 октября 1968 г. в Ставрополе. В 1970 г. семья переехала в Краснодар.

В 1985 г. закончил среднюю школу, в 1985-1986 гг. работал лаборантом на кафедре аэродинамики и динамики полетов в УЛО в/ч 26265. В это же время нес послушание пономаря в Георгиевском храме Краснодара. В 1986-1988 гг. служил в рядах Вооруженных сил.

В 1988-1989 гг. трудился в должности чтеца-певца Георгиевского храма Краснодара и был иподиаконом архиепископа Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

В 1989-1992 гг. обучался в Ленинградской духовной семинарии. 8 апреля 1990 г. в связи с рукоположением архиепископом Исидором во диакона был переведен на экстернат.

18 июня 1990 г. архиепископом Исидором пострижен в монашество, 8 октября — рукоположен во иеромонаха.

В 1990-1997 гг. — штатный клирик Екатеринодарского кафедрального собора г. Краснодара. В 1995-1997 гг. — ключарь собора; также окормлял ИТК 17 строго режима г. Краснодара, детский туберкулезный диспансер «Ромашка» и городской дом ветеранов.

В 1997 г. переведен в Москву на должность сотрудника Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

С марта по сентябрь 1998 г. находился в служебной командировке в составе Отдельной воздушно-десантной бригады Ограниченного контингента миротворческих сил в Боснии и Герцеговине.

С октября 1998 г. по сентябрь 2002 г. обучался на Богословском факультете Афинского государственного университета и являлся заштатным клириком русского нижнего храма вмч. Пантелеимона на Ахарноне (Афины, Греция).

С октября 2002 г. — сотрудник секретариата межправославных отношений Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Направлялся в краткие служебные командировки на Афон, в Финляндию, Индию.

Распоряжением Священного Синода с мая 2003 г. по декабрь 2004 г. — сотрудник Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Решением Священного Синода в декабре 2004 г. назначен на должность представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и всей Африки. За время представительского служения выезжал в служебные командировки в Эфиопию, Кению, Танзанию, ЮАР, Ботсвану, Грецию.

Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. (журнал № 40) избран епископом Аргентинским и Южноамериканским.

Наречен во епископа 11 июня в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Хиротонисан 17 июня за Божественной литургией в храме св. блгв. кн. Игоря Черниговского в подмосковном Переделкине. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного Синода от 16 июля 2013 г. (журнал № 93) освобожден от должности Представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском.

3 июня 2016 года Священный Синод назначил епископа Леонида Преосвященным Владикавказским и Аланским, главой Владикавказской епархии (журнал №36).