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Синод установил празднование памяти Отцов Поместного Собора 1917-1918 годов

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4 мая. ПРАВМИР. На сегодняшнем заседании Священный Синод установил день памяти Отцов Поместного Собора 5(18) ноября – день избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол.
Синод установил празднование памяти Отцов Поместного Собора 1917-1918 годов

Как сообщает сайт Московского Патриархата, на заседании Синода был заслушан доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, председателя Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, о программе юбилейных мероприятий (журнал № 26).

Синод постановил включить в богослужебный месяцеслов соборную память Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския 1917-1918 гг., согласно следующему списку:

  • святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси (†1925);
  • священномученик митрополит Владимир (Богоявленский; †1918);
  • священномученик архиепископ Андроник (Никольский; †1918);
  • священномученик архиепископ Василий (Богоявленский; †1918);
  • священномученик епископ Гермоген (Долганев; †1918);
  • священномученик епископ Ефрем (Кузнецов; †1918);
  • священномученик епископ Лаврентий (Князев; †1918);
  • священномученик архимандрит Варлаам (Коноплев; †1918);
  • священномученик архимандрит Матфей (Померанцев; †1918);
  • мученик Алексий Зверев (†1918);
  • мученик Николай Варжанский (†1918);
  • священномученик архиепископ Митрофан (Краснопольский; †1919);
  • священномученик епископ Платон (Кульбуш; †1919);
  • священномученик архиепископ Тихон (Никаноров; †1920);
  • священномученик архиепископ Сильвестр (Ольшевский; †1920);
  • священномученик епископ Симон (Шлеёв; †1921);
  • священномученик митрополит Вениамин (Казанский; †1922);
  • священномученик архимандрит Сергий (Шеин; †1922);
  • преподобный Алексий (Соловьев; †1928);
  • священноисповедник митрополит Агафангел (Преображенский; †1928);
  • священномученик архимандрит Вениамин (Кононов; †1928);
  • священномученик архиепископ Иларион (Троицкий; †1929);
  • священномученик епископ Василий (Зеленцов; †1930);
  • священномученик архиепископ Иоанн (Поммер; †1934);
  • священномученик священник Василий Малахов (†1937);
  • священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий (†1937);
  • священномученик протоиерей Константин Богословский (†1937);
  • священномученик митрополит Евгений (Зернов; †1937);
  • священномученик митрополит Петр (Полянский; †1937);
  • священномученик митрополит Кирилл (Смирнов; †1937);
  • священномученик архиепископ Прокопий (Титов; †1937);
  • священномученик протоиерей Илия Громогласов (†1937);
  • священномученик архиепископ Серафим (Остроумов; †1937);
  • священномученик архиепископ Николай (Добронравов; †1937);
  • священномученик архимандрит Кронид (Любимов; †1937);
  • священномученик митрополит Серафим (Чичагов; †1937);
  • священномученик протоиерей Сергий Голощапов (†1937);
  • священномученик архимандрит Исаакий (Бобраков; †1938);
  • священномученик архиепископ Александр (Трапицын; †1938);
  • священномученик митрополит Анатолий (Грисюк; †1938);
  • мученик Иоанн Попов (†1938);
  • священномученик протоиерей Иоанн Артоболевский (†1938);
  • священномученик протоиерей Михаил Околович (†1938);
  • священномученик архиепископ Никодим (Кротков; †1938);
  • священноисповедник епископ Афанасий (Сахаров; †1962);
  • священноисповедник протоиерей Петр Чельцов (†1972).

Синодальной богослужебной комиссии предложено представить на рассмотрение Священного Синода тексты тропаря, кондака и величания святым Отцам Поместнаго Собора Церкви Русской.

Также принято решение составить особую службу святым, а до времени составления таковой отправлять Отцам Поместнаго Собора службу Новомученикам и исповедникам Церкви Русской, указанную в Минее за 25 января.

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