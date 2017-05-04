Синод установил празднование памяти Отцов Поместного Собора 1917-1918 годов

4 мая. ПРАВМИР. На сегодняшнем заседании Священный Синод установил день памяти Отцов Поместного Собора 5(18) ноября – день избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол.

Как сообщает сайт Московского Патриархата, на заседании Синода был заслушан доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, председателя Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, о программе юбилейных мероприятий (журнал № 26).

Синод постановил включить в богослужебный месяцеслов соборную память Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския 1917-1918 гг., согласно следующему списку:

святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси (†1925);

священномученик митрополит Владимир (Богоявленский; †1918);

священномученик архиепископ Андроник (Никольский; †1918);

священномученик архиепископ Василий (Богоявленский; †1918);

священномученик епископ Гермоген (Долганев; †1918);

священномученик епископ Ефрем (Кузнецов; †1918);

священномученик епископ Лаврентий (Князев; †1918);

священномученик архимандрит Варлаам (Коноплев; †1918);

священномученик архимандрит Матфей (Померанцев; †1918);

мученик Алексий Зверев (†1918);

мученик Николай Варжанский (†1918);

священномученик архиепископ Митрофан (Краснопольский; †1919);

священномученик епископ Платон (Кульбуш; †1919);

священномученик архиепископ Тихон (Никаноров; †1920);

священномученик архиепископ Сильвестр (Ольшевский; †1920);

священномученик епископ Симон (Шлеёв; †1921);

священномученик митрополит Вениамин (Казанский; †1922);

священномученик архимандрит Сергий (Шеин; †1922);

преподобный Алексий (Соловьев; †1928);

священноисповедник митрополит Агафангел (Преображенский; †1928);

священномученик архимандрит Вениамин (Кононов; †1928);

священномученик архиепископ Иларион (Троицкий; †1929);

священномученик епископ Василий (Зеленцов; †1930);

священномученик архиепископ Иоанн (Поммер; †1934);

священномученик священник Василий Малахов (†1937);

священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий (†1937);

священномученик протоиерей Константин Богословский (†1937);

священномученик митрополит Евгений (Зернов; †1937);

священномученик митрополит Петр (Полянский; †1937);

священномученик митрополит Кирилл (Смирнов; †1937);

священномученик архиепископ Прокопий (Титов; †1937);

священномученик протоиерей Илия Громогласов (†1937);

священномученик архиепископ Серафим (Остроумов; †1937);

священномученик архиепископ Николай (Добронравов; †1937);

священномученик архимандрит Кронид (Любимов; †1937);

священномученик митрополит Серафим (Чичагов; †1937);

священномученик протоиерей Сергий Голощапов (†1937);

священномученик архимандрит Исаакий (Бобраков; †1938);

священномученик архиепископ Александр (Трапицын; †1938);

священномученик митрополит Анатолий (Грисюк; †1938);

мученик Иоанн Попов (†1938);

священномученик протоиерей Иоанн Артоболевский (†1938);

священномученик протоиерей Михаил Околович (†1938);

священномученик архиепископ Никодим (Кротков; †1938);

священноисповедник епископ Афанасий (Сахаров; †1962);

священноисповедник протоиерей Петр Чельцов (†1972).

Синодальной богослужебной комиссии предложено представить на рассмотрение Священного Синода тексты тропаря, кондака и величания святым Отцам Поместнаго Собора Церкви Русской.

Также принято решение составить особую службу святым, а до времени составления таковой отправлять Отцам Поместнаго Собора службу Новомученикам и исповедникам Церкви Русской, указанную в Минее за 25 января.