Синод установил празднование памяти Отцов Поместного Собора 1917-1918 годов

Как сообщает сайт Московского Патриархата, на заседании Синода был заслушан доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, председателя Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, о программе юбилейных мероприятий (журнал № 26).
Синод постановил включить в богослужебный месяцеслов соборную память Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския 1917-1918 гг., согласно следующему списку:
- святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси (†1925);
- священномученик митрополит Владимир (Богоявленский; †1918);
- священномученик архиепископ Андроник (Никольский; †1918);
- священномученик архиепископ Василий (Богоявленский; †1918);
- священномученик епископ Гермоген (Долганев; †1918);
- священномученик епископ Ефрем (Кузнецов; †1918);
- священномученик епископ Лаврентий (Князев; †1918);
- священномученик архимандрит Варлаам (Коноплев; †1918);
- священномученик архимандрит Матфей (Померанцев; †1918);
- мученик Алексий Зверев (†1918);
- мученик Николай Варжанский (†1918);
- священномученик архиепископ Митрофан (Краснопольский; †1919);
- священномученик епископ Платон (Кульбуш; †1919);
- священномученик архиепископ Тихон (Никаноров; †1920);
- священномученик архиепископ Сильвестр (Ольшевский; †1920);
- священномученик епископ Симон (Шлеёв; †1921);
- священномученик митрополит Вениамин (Казанский; †1922);
- священномученик архимандрит Сергий (Шеин; †1922);
- преподобный Алексий (Соловьев; †1928);
- священноисповедник митрополит Агафангел (Преображенский; †1928);
- священномученик архимандрит Вениамин (Кононов; †1928);
- священномученик архиепископ Иларион (Троицкий; †1929);
- священномученик епископ Василий (Зеленцов; †1930);
- священномученик архиепископ Иоанн (Поммер; †1934);
- священномученик священник Василий Малахов (†1937);
- священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий (†1937);
- священномученик протоиерей Константин Богословский (†1937);
- священномученик митрополит Евгений (Зернов; †1937);
- священномученик митрополит Петр (Полянский; †1937);
- священномученик митрополит Кирилл (Смирнов; †1937);
- священномученик архиепископ Прокопий (Титов; †1937);
- священномученик протоиерей Илия Громогласов (†1937);
- священномученик архиепископ Серафим (Остроумов; †1937);
- священномученик архиепископ Николай (Добронравов; †1937);
- священномученик архимандрит Кронид (Любимов; †1937);
- священномученик митрополит Серафим (Чичагов; †1937);
- священномученик протоиерей Сергий Голощапов (†1937);
- священномученик архимандрит Исаакий (Бобраков; †1938);
- священномученик архиепископ Александр (Трапицын; †1938);
- священномученик митрополит Анатолий (Грисюк; †1938);
- мученик Иоанн Попов (†1938);
- священномученик протоиерей Иоанн Артоболевский (†1938);
- священномученик протоиерей Михаил Околович (†1938);
- священномученик архиепископ Никодим (Кротков; †1938);
- священноисповедник епископ Афанасий (Сахаров; †1962);
- священноисповедник протоиерей Петр Чельцов (†1972).
Синодальной богослужебной комиссии предложено представить на рассмотрение Священного Синода тексты тропаря, кондака и величания святым Отцам Поместнаго Собора Церкви Русской.
Также принято решение составить особую службу святым, а до времени составления таковой отправлять Отцам Поместнаго Собора службу Новомученикам и исповедникам Церкви Русской, указанную в Минее за 25 января.