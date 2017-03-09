Синод включил в месяцеслов имена святых, подвизавшихся в странах Европы до 1054 года

9 марта. ПРАВМИР. На сегодняшнем заседании Священного Синода был рассмотрен вопрос включения в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года.

Как отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», – сказал представитель Церкви.

По его словам, «в общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик».