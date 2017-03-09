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Святой Патрик Ирландский и другие раннеевропейские святые включены в месяцеслов Русской Церкви

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9 марта. ПРАВМИР. На сегодняшнем заседании Священного Синода был рассмотрен вопрос включения в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года.
Святой Патрик Ирландский и другие раннеевропейские святые включены в месяцеслов Русской Церкви

Как отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», – сказал представитель Церкви.

Кроме того, при работе учитывались сведения, содержащиеся в «Полном месяцеслове Востока» архиепископа Сергия (Спасского), докладе святителя Иоанна (Максимовича) Архиерейскому Синоду Русской Зарубежной Церкви в 1952 году, статьях «Православной энциклопедии», а также в синаксаре, составленном иеромонахом Макарием из святогорского монастыря Симонопетра.

Синод постановил включить в месяцеслов имена следующих святых (журнал № 14):

  • священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; 177 г.);
  • мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 177 г.);
  • мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.);
  • мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);
  • священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 декабря; III в.);
  • мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; ок. 290 г.);
  • мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);
  • святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 декабря; 429 г.);
  • cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; 448 г.);
  • преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; до 450 г.);
  • святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; после 460 г.);
  • святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; 479 г.);
  • преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512 г.);
  • святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; 576 г.);
  • преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053 г.).
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