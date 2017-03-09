Святой Патрик Ирландский и другие раннеевропейские святые включены в месяцеслов Русской Церкви

Как отметил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах.
«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», – сказал представитель Церкви.
Кроме того, при работе учитывались сведения, содержащиеся в «Полном месяцеслове Востока» архиепископа Сергия (Спасского), докладе святителя Иоанна (Максимовича) Архиерейскому Синоду Русской Зарубежной Церкви в 1952 году, статьях «Православной энциклопедии», а также в синаксаре, составленном иеромонахом Макарием из святогорского монастыря Симонопетра.
Синод постановил включить в месяцеслов имена следующих святых (журнал № 14):
- священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; 177 г.);
- мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 177 г.);
- мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.);
- мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);
- священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 декабря; III в.);
- мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; ок. 290 г.);
- мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);
- святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 декабря; 429 г.);
- cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; 448 г.);
- преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; до 450 г.);
- святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; после 460 г.);
- святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; 479 г.);
- преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512 г.);
- святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; 576 г.);
- преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053 г.).