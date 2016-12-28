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Синод ввел обязательные курсы повышения квалификации для священников

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28 декабря. ПРАВМИР. Накануне, 27 декабря, на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви утверждено «Положение о курсах повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви», а также график его апробации.
Синод ввел обязательные курсы повышения квалификации для священников
Фото: pravyakutia.ru

Клирикам Русской Православной Церкви постановлено проходить повышение квалификации не реже одного раза в 7 лет, с учетом исключений и отсрочек, сообщает пресс-служба патриархии. Синод также обратил внимание епархиальных архиереев на необходимость достаточного материального обеспечения семейных священнослужителей в случае прохождения ими повышения квалификации по очной форме и в отрыве от приходского служения.

Курсы призваны служить:

  • расширению и углублению богословских и пастырских знаний, их актуализации с учетом развития богословской науки;
  • повышению уровня освоения профессиональных и профессионально-специализированных компетенций;
  • знакомству с актуальной современной проблематикой жизни Русской Православной Церкви, оценке новых социальных явлений в жизни общества;
  • знакомствк и овладению новыми методиками и технологиями в области социальной, миссионерской, катехизаторской, молодежной работы, пастырского душепопечения и др.;
  • определению уровня знаний священнослужителей.

От прохождения курсов освобождаются:

  • клирики, имеющие ученые степени кандидатов и докторов богословия (теологии),
  • священнослужители, достигшие возраста 65 лет,
  • клирики, имеющие ученые степени кандидатов и докторов наук при наличии у них высшего богословского (теологическое — имеющее церковную аккредитацию) образования.

Аттестация будет проводиться в форме устных и письменных экзаменов. Клирик, не завершивший успешно обучение на курсах, может быть лишен права представления к очередным богослужебно-иерархическим наградам; епархиальным архиереем может быть применено дисциплинарное взыскание (такие, как: перевод на менее ответственное место служение, отстранение от исполнения богослужебно-пастырских обязанностей, почисление за штат, в исключительных случаях — запрет в священнослужении).

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