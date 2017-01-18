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Siri помогла парализованному мужчине вызвать «скорую помощь»

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18 января. ПРАВМИР. Голосовой помощник для iPhone Siri спас мужчину, когда он оказался парализован.
Siri помогла парализованному мужчине вызвать «скорую помощь»

Речь идет о велосипедисте-экстремале Эндрю Чо. Несколько дня назад он почувствовал себя плохо. Когда он попытался встать, чтобы вызвать «скорую помощь» и заранее открыть дверь для врачей, то понял, что его парализовало ниже шеи.

Мужчина упал на пол и выронил из рук смартфон. Он смог языком нажать на iPhone кнопку, которая активирует голосовой ассистент, и попросил вызвать спасателей. Врачи предполагают, что у Чо есть шанс на выздоровление.

Siri — персональный помощник для пользователей системы iOS, установленной на «Айфонах». Siri может отвечать на вопросы и давать рекомендации, подстраиваясь под конкретного пользователя.

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