Siri помогла парализованному мужчине вызвать «скорую помощь»

18 января. ПРАВМИР. Голосовой помощник для iPhone Siri спас мужчину, когда он оказался парализован.

Речь идет о велосипедисте-экстремале Эндрю Чо. Несколько дня назад он почувствовал себя плохо. Когда он попытался встать, чтобы вызвать «скорую помощь» и заранее открыть дверь для врачей, то понял, что его парализовало ниже шеи.

Мужчина упал на пол и выронил из рук смартфон. Он смог языком нажать на iPhone кнопку, которая активирует голосовой ассистент, и попросил вызвать спасателей. Врачи предполагают, что у Чо есть шанс на выздоровление.

Siri — персональный помощник для пользователей системы iOS, установленной на «Айфонах». Siri может отвечать на вопросы и давать рекомендации, подстраиваясь под конкретного пользователя.