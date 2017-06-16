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СК начал проверку ДТП с мальчиком, которого сочли «пьяным»

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16 июня. ПРАВМИР. Управление Следственного комитета по Московской области начало проверку ДТП в Железнодорожном, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
СК начал проверку ДТП с мальчиком, которого сочли «пьяным»

«Согласно появившейся в СМИ информации, в городе Железнодорожном автомобиль наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться. При этом отмечается, что в крови шестилетнего ребенка, который погиб в результате ДТП, обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, а также говорит о том, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена», – говорится в сообщении СК.

Следствие обещает провести повторное расследование.

ДТП произошло 15 мая во дворе дома в микрорайоне Павлино. Автомобиль переехал ребенка и протащил его за собой. Мальчик погиб на месте.

По словам отца мальчика Романа Шимко, 12 июня ему выдали заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором сказано, что в крови шестилетнего мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя.

«Я просто в шоке. И даже не от того, что появилась такая бумажка, а от того, что следователь не постеснялся мне ее вручить. А дальше мне чего ждать? Что меня лишат родительских прав да еще и заставят извиняться?» — сказал Роман Шимко «Комсомольской правде».

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