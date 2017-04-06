СК начал проверку взрыва возле школы в Ростове-на-Дону (видео)

6 апреля. ПРАВМИР. Следователи устанавливают обстоятельства предполагаемого взрыва неустановленного предмета в Ростове-на-Дону.

«В настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте работают следователи-криминалисты», – сказал Интерфаксу представитель СК.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что в результате взрыва неустановленного предмета в Ростове-на-Дону пострадал один человек.

«Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован», – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.