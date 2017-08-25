СК не стал возбуждать дело из-за фотосессии в Казани

25 августа. ПРАВМИР. Следствие не нашло состава преступления в действиях сотрудников свадебного журнала «Совет и любовь», разместившего сделанные в недействующем храме фотографии модели в белье и прозрачном платье.

«В настоящее время проверка закончена. В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления», — сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

В конце июля сообщалось, что управление СК по республике Татарстан начало проверку в отношении журнала «Совет да любовь», который разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием модели, которая в прозрачном платье позирует в храме в селе Гари Елабужского района.

«При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но ни в коем случае как «действующий» храм. Всем, кого эта ситуация задела, и оскорбила мы приносим свои извинения», – сообщили тогда в журнале, удалив при этом фотосессию с сайта.

Секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир (Самойленко) высказал точку зрения, что девушек, принимающих участие в таких фотосессиях, накажут высшие силы.