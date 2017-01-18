СК поблагодарил оренбургских волонтеров за помощь в поисках девочки

18 января. ПРАВМИР. Следственный комитет выступил с благодарностью за помощь в поисках девочки, которую похитили накануне в Оренбурге.

«Следственный комитет выражает благодарность волонтерам, всему журналистскому сообществу, жителям города, которые оказались неравнодушными и приняли активное участие в поисках похищенной девочки, что позволило в короткий период времени найти ребенка, и избежать возможные негативные последствий», – говорится в сообщении.

17 января около 15 часов в Оренбурге мужчина похитил 12-летнюю девочку. Он силой посадил ее в автомобиль «Лада-Гранта» и увез в неизвестном направлении.

К поискам злоумышленника моментально подключились сотни волонтеров. Ориентировки на злоумышленника массово распространялись в Интернете.

В результате полиция с помощью волонтеров установила местонахождение автомобиля «Лада-Гранта», девочки и похитителя. Злоумышленник задержан, им оказался ранее не судимый 29-летний житель Пермского края, который приехал в Оренбург на заработки.

«В связи с широким общественным резонансом руководством следственного управления дано поручение о передаче уголовного дела в отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования», – сообщает СК.