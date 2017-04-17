СК пожурил телеканалы за эксплуатацию образа ребенка – жертвы преступления

17 апреля. ПРАВМИР. Старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров сообщил о необходимости жесткого контроля за деятельностью СМИ в связи с распространением информации об изнасилованиях.

«К сожалению, приходится констатировать, что средствами массовой информации все чаще тиражируется криминальная тематика. В новостях, фильмах и телепрограммах. На изнасилованных девушках в популярных ток-шоу телеканалы зарабатывают высокие рейтинги и очень большие деньги. В нарушение законодательных запретов раскрываются персональные данные несовершеннолетних пострадавших, чем подогревается общественный интерес не к проблеме преступности, а к самим преступникам и к совершаемым ими преступлениям», – сказал Комиссаров в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, его цитирует пресс-служба СК.

По словам помощника председателя СК, необходимо жестко контролировать такого рода деятельность, позволяющей эксплуатацию образа ребенка – жертвы преступления, и призвал законодателей обратить на это внимание.

Также Игорь Комиссаров акцентировал внимание присутствующих на необходимости решения вопроса безопасности детей в информационном пространстве. Позиция СК заключается в том, что одними запретами сегодняшних проблем никогда не решить, сообщила пресс-служба.

«Что первым делом покупают ребенку родители – планшет, смартфон? И ребенок оказывается наедине со всеми угрозами. Его никто не учит выживать в виртуальном мире, куда его засунули его же родители, чтобы он не мешал им жить своей жизнью», – отметил старший помощник председателя СК России.

Ранее на том же заседании в Совете Федерации глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что ведомство разрабатывает программы для обучения школьников и учителей основам кибербезопасности.