О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

СК пожурил телеканалы за эксплуатацию образа ребенка – жертвы преступления

|
17 апреля. ПРАВМИР. Старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров сообщил о необходимости жесткого контроля за деятельностью СМИ в связи с распространением информации об изнасилованиях.
СК пожурил телеканалы за эксплуатацию образа ребенка – жертвы преступления
Scared Little Boys Watching TV --- Image by © G. Baden/Corbis

«К сожалению, приходится констатировать, что средствами массовой информации все чаще тиражируется криминальная тематика. В новостях, фильмах и телепрограммах. На изнасилованных девушках в популярных ток-шоу телеканалы зарабатывают высокие рейтинги и очень большие деньги. В нарушение законодательных запретов раскрываются персональные данные несовершеннолетних пострадавших, чем подогревается общественный интерес не к проблеме преступности, а к самим преступникам и к совершаемым ими преступлениям», – сказал Комиссаров в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, его цитирует пресс-служба СК.

По словам помощника председателя СК, необходимо жестко контролировать такого рода деятельность, позволяющей эксплуатацию образа ребенка – жертвы преступления, и призвал законодателей обратить на это внимание.

Также Игорь Комиссаров акцентировал внимание присутствующих на необходимости решения вопроса безопасности детей в информационном пространстве. Позиция СК заключается в том, что одними запретами сегодняшних проблем никогда не решить, сообщила пресс-служба.

«Что первым делом покупают ребенку родители – планшет, смартфон? И ребенок оказывается наедине со всеми угрозами. Его никто не учит выживать в виртуальном мире, куда его засунули его же родители, чтобы он не мешал им жить своей жизнью», – отметил старший помощник председателя СК России.

Ранее на том же заседании в Совете Федерации глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что ведомство разрабатывает программы для обучения школьников и учителей основам кибербезопасности.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В российских школах будут изучать основы кибербезопасности
В российских школах будут изучать основы кибербезопасности
Новостная служба "Православие и мир"

Минобрнауки разрабатывает программы для обучения школьников и учителей основам кибербезопасности

Госдума запретила называть детей необычными именами
Госдума запретила называть детей необычными именами
Новостная служба "Православие и мир"

При рассмотрении законопроекта во втором чтении была исключена норма о запрете называть детей аббревиатурами

Большинство россиян поддержали идею запретить детям пользоваться соцсетями
Большинство россиян поддержали идею запретить детям пользоваться соцсетями
Новостная служба "Православие и мир"

За инициативу запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет выступили 62% россиян

Благотворительный фонд
Веронике нужна срочная операция на сердце
Веронике нужна срочная операция на сердце
54% собрано / 68650 руб. осталось
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
65% собрано / 171440 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере сочли приговор фельдшеру слишком мягким
Новостная служба "Православие и мир"

Кроме того, они не согласны с размером компенсации

"
В российских школах будут изучать основы кибербезопасности
Новостная служба "Православие и мир"

Минобрнауки разрабатывает программы для обучения школьников и учителей основам кибербезопасности

"
СК расследует убийство двух детей-инвалидов опекунами в Кемеровской области
Новостная служба "Православие и мир"

Когда семья выехала в Краснодарский край, а на родине начала распродавать имущество, их доставили к следователю

Все статьи автора
Статьи Дня
Историк Алексей Лидов: Я чувствую Византию печенкой
Александра Никифорова

Тот, кто променял математику на историю искусств и не пожалел

Почему дети верующих уходят из Церкви
Екатерина Бурмистрова

Они не хотят ходить в храм и знают, каков подсвечник на вкус

“Дети плачут, снаряды рвутся, народ побежал в ужасе”
Анна Бессарабова

6 часов он спасал односельчан, и они отблагодарили

самое читаемое

Люди идут в наушниках, и Пасха никому не нужна50,454

Благодатный огонь сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме15,168

Пасха в СССР как грустный кладбищенский день14,691

“Имейте совесть, вы мешаете людям молиться!”14,470

Рецепт кулича для опоздавших домохозяек9,294

Умер последний человек на Земле, родившийся в XIX веке7,720

Великая Суббота. Колыбель для Бога6,918

Письмо о Пасхе неизвестного из советского лагеря6,866

Почему дети верующих уходят из Церкви6,684

Путин и Медведев встретили Пасху с прихожанами Храма Христа Спасителя6,204

лучшие авторы

Новостная служба60,713

Протоиерей Алексий Уминский50,588

Елена Кучеренко14,944

Епископ Иона (Черепанов)11,818

Инокиня Евгения (Сеньчукова)9,299

Екатерина Бурмистрова6,940

Архимандрит Савва (Мажуко)6,928

Редакция портала "Православие и мир"6,889

Илья Аронович Забежинский4,868

Святейший Патриарх Кирилл4,309

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть