СК предложил ввести ответственность за преступления врачей

4 октября. ПРАВМИР. Следственный комитет РФ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и ввести ответственность за преступления, совершенные медработниками.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным.

По ее словам, участники заседания отметили, что зачастую довольно сложно квалифицировать такие преступления, обычно они квалифицируются как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Это достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям. В этой связи предложено разработать проект изменений в Уголовный кодекс в части введения специальной нормы, предусматривающей ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи», – цитирует Петренко ТАСС.

Она добавила, что эта норма также позволит объективно оценивать динамику ятрогенных преступлений и выяснять обстоятельства совершения таких преступлений не только по конкретному уголовному делу, но и в региональном масштабе.

По словам Бастрыкина, следователи обязаны немедленно реагировать на сигналы о врачебной халатности и информировать органы здравоохранения и общественность о причинах и условиях совершения ятрогенных преступлений.

На совещании директор департамента экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксана Гусева заявила о готовности проанализировать расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками, и внести изменения в нормативные правовые акты Минздрава для оперативного и полного проведения экспертиз по данным уголовным делам. Она также предложила помощь специалистов министерства в обучении следователей методике выяснения обстоятельств, связанных с врачебными ошибками.

В этой связи Бастрыкин поручил академии СК и подразделению процессуального контроля центрального аппарата ведомства подготовить предложения по внесению изменений в законодательство и совместно с Минздравом России проработать меры, которые помогут оперативно фиксировать и расследовать ятрогенные преступления. По его поручению на базе академии СК откроются обучающие программы по их расследованию, в которых будут задействованы специалисты Минздрава.

Бастрыкин отметил существенный рост ятрогенных преступлений в Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Амурской, Магаданской и Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

Большинство обращений граждан затрагивают такие направления медицины, как акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология и реаниматология, педиатрия, травматология, кардиология.