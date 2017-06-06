СК проверит брошюры новокузнецкой церкви с призывами к суициду

6 июня. ПРАВМИР. Следственные органы в Кемеровской области начали проверку информации о распространении в Новокузнецке религиозных брошюр, в которых местные жители увидели призывы к самоубийствам.

Жителям Новокузнецка обнаружили в почтовых ящиках брошюры от имени «Новоильинской церкви христиан веры евангельской», практикующей одно из направлений протестантизма.

В них от лица «совершенного Отца, способного предложить больше, чем земной», предлагается к нему присоединиться. Горожане увидели в этих словах призывы к суициду.

«Проводится проверка по выявленной в СМИ информации о якобы распространяемой одной из местных церквей литературе. Будет проведена лингвистическая экспертиза, которая установит, имеются ли в материалах призывы к суициду. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в следствии.