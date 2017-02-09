СК проверит гибель пенсионерки от переохлаждения в подмосковной больнице

9 февраля. ПРАВМИР. Следственный комитет России организовал проверку смерти пожилой женщины на территории больницы в Подмосковье.

«Следственным отделом по городу Щелково <…> организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 8 февраля 2017 года в Щелковской районной больнице №1 женщины, 1933 года рождения», – сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям врачей по правильности оказания медицинской помощи, говорится в сообщении.

83-летняя пенсионерка ночью ушла из больничной палаты. Утром ее тело обнаружили в снегу в нескольких метрах от корпуса. Каким образом женщина оказалась на улице, неизвестно.

Два дня назад аналогичный случай произошел в Якутии. Там мужчина насмерть замерз на пороге дома-интерната. В 40-градусный мороз он провел 6 часов около здания, но ему так никто и не открыл.