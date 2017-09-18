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СК проверит информацию «Вестей» о похищении инвалидов в Подмосковье

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18 сентября. ПРАВМИР. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о похищениях в Подмосковье инвалидов и пожилых людей.
СК проверит информацию «Вестей» о похищении инвалидов в Подмосковье

Проверку инициировали после выхода в новостном выпуске программы «Вести» сюжета о похищениях людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В репортаже рассказывается, что в подмосковном Сергиевом Посаде исчезают инвалиды и пожилые люди. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. Также в ролике приводятся слова тех, кого удалось вызволить из такой ситуации.

Так, одна из пострадавших рассказала полицейским, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей — жестоко избивали.

Главное следственное управление по Московской области проверит представленные в сюжете факты, а центральный аппарат ведомства возьмет ситуацию под контроль, отметила Петренко.

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