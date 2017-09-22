СК проверит изъятие детей жительницы Екатеринбурга, удалившей грудь

22 сентября. ПРАВМИР. Следствие организовало проверку по факту изъятия приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских после того, как она сделала операцию по удалению груди.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организована доследственная проверка относительно правомерности действий органов опеки по изъятию двух приемных детей у местной жительницы», — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства.

«Женщина добровольно удалила себе грудь. Говорит, ей так с ее пацанами проще в футбол будет играть. И с собакой ее спортивной по полям бегать. Это же ненормально. Ну и что, что ей 40. Ну и что, что она троих выносила и выкормила. Давайте придумаем формальный повод и лишим ее статуса опекуна накануне усыновления! Дети? А что дети… Ах, перестаньте! Случай-то вопиющий!! Вот если бы она этот седьмой размер до шестнадцатого увеличила, напихала бы себе силикон в губы и ягодицы, вот тут слова бы никто не сказал. А еще она не хотела работать за 15 т.р. в детском саду по своей педагогической специальности и искала себе заработок без отрыва от семьи, взяла мужской псевдоним (нет надежды, что эти винтики знают, что Джордж Элиот – это Мэри Энн Эванс, что Сестры Бронте – Шарлотта, Энн и Эмили опубликовали совместный поэтический сборник под псевдонимами Каррер, Эллис и Эктон Белл, что Зинаида Гиппиус – русская поэтесса и философ символизма использовала для публикаций как минимум 6 разных мужских имен, что Макс Фрай, наконец, женщина) и писала рассказы о жизни трансгендера. О внутренних переживаниях, противоречиях и страхах. Люди, с детства выросшие в среде, не принимающей их, прошедшие по семь кругов ада при жизни, нашедшие в себе силы вылезти из ящика и живущие под постоянным прессингом – сами неспособны причинять зло. Добрые, скромные, способные на эмпатию. В отличии от «нормальных». Это что, зло в чистом виде по-вашему? Это нарушает закон? Это противоречит нормам морали и нравственности?» Источник

СК отмечает, что проверка организована «с учетом значимости защиты прав детей, что является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета».

«Не вторгаясь в компетенцию органов опеки и суда, следствие внимательно проанализирует ситуацию с изъятием приемных детей, с целью дачи указанной ситуации объективной правовой оценки с точки зрения возможного наличия или отсутствия в действиях органов опеки признаков преступления, отнесенного к подследственности СКР», — уточняет СК.

Ранее в Общественной палате заявили, что намерены обратиться в органы опеки, чтобы те более ответственно отнеслись к этому делу.