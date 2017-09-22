СК проверит изъятие детей жительницы Екатеринбурга, удалившей грудь

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организована доследственная проверка относительно правомерности действий органов опеки по изъятию двух приемных детей у местной жительницы», — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства.
«Женщина добровольно удалила себе грудь. Говорит, ей так с ее пацанами проще в футбол будет играть. И с собакой ее спортивной по полям бегать. Это же ненормально. Ну и что, что ей 40. Ну и что, что она троих выносила и выкормила. Давайте придумаем формальный повод и лишим ее статуса опекуна накануне усыновления! Дети? А что дети… Ах, перестаньте! Случай-то вопиющий!! Вот если бы она этот седьмой размер до шестнадцатого увеличила, напихала бы себе силикон в губы и ягодицы, вот тут слова бы никто не сказал.
А еще она не хотела работать за 15 т.р. в детском саду по своей педагогической специальности и искала себе заработок без отрыва от семьи, взяла мужской псевдоним (нет надежды, что эти винтики знают, что Джордж Элиот – это Мэри Энн Эванс, что Сестры Бронте – Шарлотта, Энн и Эмили опубликовали совместный поэтический сборник под псевдонимами Каррер, Эллис и Эктон Белл, что Зинаида Гиппиус – русская поэтесса и философ символизма использовала для публикаций как минимум 6 разных мужских имен, что Макс Фрай, наконец, женщина) и писала рассказы о жизни трансгендера.
О внутренних переживаниях, противоречиях и страхах. Люди, с детства выросшие в среде, не принимающей их, прошедшие по семь кругов ада при жизни, нашедшие в себе силы вылезти из ящика и живущие под постоянным прессингом – сами неспособны причинять зло. Добрые, скромные, способные на эмпатию. В отличии от «нормальных».
Это что, зло в чистом виде по-вашему? Это нарушает закон? Это противоречит нормам морали и нравственности?»
СК отмечает, что проверка организована «с учетом значимости защиты прав детей, что является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета».
«Не вторгаясь в компетенцию органов опеки и суда, следствие внимательно проанализирует ситуацию с изъятием приемных детей, с целью дачи указанной ситуации объективной правовой оценки с точки зрения возможного наличия или отсутствия в действиях органов опеки признаков преступления, отнесенного к подследственности СКР», — уточняет СК.
Ранее в Общественной палате заявили, что намерены обратиться в органы опеки, чтобы те более ответственно отнеслись к этому делу.