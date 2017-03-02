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СК проверит, почему паралимпийцу пришлось спускаться на руках в аэропорту Чебоксар

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2 марта. ПРАВМИР. Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку информации о том, что в аэропорту Чебоксар спортсмену-паралимпийцу пришлось спускаться из самолета на руках из-за отсутствия инвалидного лифта.
СК проверит, почему паралимпийцу пришлось спускаться на руках в аэропорту Чебоксар

«В связи с отсутствием в аэропорту города специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета, прибывший для участия в паралимпийских играх, самостоятельно спустился по трапу самолета», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажир является паралимпийским чемпионом по легкой атлетике. «На борту самолета находилось пять паралимпийцев, четверо из которых из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках», – уточняется в пресс-релизе.

Между тем, в пресс-службе главы администрации Чувашии заявили, что паралимпиец, чемпион России по легкой атлетике Замир Шкахов отказался спускаться на лифте через багажное отделение. Спортсмен попросил предоставить ему специальный амбулаторный трап, которого в наличии не оказалось, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Шкахов неоднократно прилетал в Чувашию, но ранее претензий не высказывал. «Спортсмен не первый раз посещает Чувашию и, в частности, город Чебоксары. В последний раз он был здесь летом прошлого года на всероссийских соревнованиях, никаких претензий по поводу своего пребывания в Чебоксарах тогда он не высказывал», – сказал источник в городской администрации.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал ситуацию «ненормальной». По его мнению, проблему можно было решить, не доводя дело до конфликта.

В свою очередь пресс-служба ООО «Международный аэропорт Чебоксары» сообщает, что спортсмен отказался от стандартной услуги, предусмотренной для транспортировки людей с ограничениями жизнедеятельности.

«Остальным 17 членам команды спуститься с борта помогли сотрудники аэропорта, поскольку откидной трап у данной модели самолета (АТР-72) сложен для перемещения людей с ограниченными возможностями. Спортсмен отказался от помощи и потребовал специальное оборудование. Узнав о том, что региональный аэропорт не обладает достаточным, по его мнению, оснащением, чемпион по легкой атлетике устроил скандал и спустился с борта самостоятельно с помощью рук. Тренер при этом также не стал помогать, а снимал все на видео», – говорится в пресс-релизе.

Сам спортсмен пояснил, что не доверяет сотрудникам аэропорта, которые предложили его вынести на руках. По его словам, в своих руках он уверен, поэтому в условиях отсутствия инвалифта предпочел спуститься самостоятельно.

«Бедолагам без ног, приходится самостоятельно спускаться по грязному трапу. А все потому, что, обещанный еще год назад, инвалифт, не куплен», – говорится в сообщении в Instagram, где впервые было опубликовано данное видео.

Паралимпиец 28 февраля прибыл в Чебоксары на первенство и Кубок России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые проходят со 2 по 4 марта.

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