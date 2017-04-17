СК расследует убийство двух детей-инвалидов опекунами в Кемеровской области

17 апреля. ПРАВМИР. Следственные органы Кемеровской области продолжают расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Мыски.

Семейная пара обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть несовершеннолетнего ребенка, а также в убийстве еще одного подростка.

Как следует из сообщения СК, мужчине 41 год, его супруга на год старше. По версии следствия, в марте прошлого года поступила информация, что в семье, которая проживает в одном из поселков Мыски и воспитывает трех опекаемых детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, без вести пропал 18-летний старший ребенок.

Проверка подтвердила, что одного из опекаемых детей давно никто не видел. При этом информация от опекунов о его исчезновении не поступала в правоохранительные органы или органы опеки.

Следствие выяснило, что сведений о разыскиваемом мальчике нет с лета 2015 года. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Первоначально опекуны по делу проходили в качестве свидетелей, однако в ходе расследования оказалось, что особого беспокойства они не проявляли, намеренно сообщали ложную информацию о том, что за ним присматривала их старшая 22-летняя дочь, которая этот факт не подтвердила.

«Также установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении», – сообщает СК.

Когда семья выехала в Краснодарский край, а на родине начала распродавать имущество, их доставили к следователю.

«При допросе, выясняя, где в настоящий момент находится еще один опекаемый ребенок, семейная пара заявила, что не знает его местонахождение, пояснив, что 16-летний подросток сбежал в районе Новосибирска. Следствием данная версия была опровергнута, тело 16-летнего потерпевшего обнаружено», – говорится в сообщении.

Следователи также имеют претензии к сотрудникам отдела опеки и попечительства, которые должны в первый год нахождения приемных детей в семье под опекой ежемесячно проверять условия жизни и составлять акт проверки. Сотрудниками отдела такие проверки не проводились.

«В отношении начальника отдела опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Вину она признала полностью. Расследование данного уголовного дела завершено, оно находится на рассмотрении в суде», – сообщает СК.