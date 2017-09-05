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СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в подмосковной школе

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5 сентября. ПРАВМИР. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье хулиганство по факту инцидента в одной из школ города.
СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в подмосковной школе
Фото : портал "Ивантеевка сегодня"

«По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое он пронес под плащом. В классе он достал оружие и произвел выстрел в сторону учительницы. В результате подростки испугались и трое выпрыгнули из окна, по предварительным данным, у одного мальчика перелом, у двоих – ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает», – сообщает СК.

По данным ведомства, несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции. Известно, что семья мальчика является благополучной.

В то же время в пресс-службе Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что девятиклассник пришел в школу не только с ружьем, но с кухонным топориком и взрывчаткой.

«По имеющимся данным, 5 сентября 15-летний ученик девятого класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со стрельбой и нападением на педагога в одном из учебных заведений Ивантеевки», – сообщили в ведомстве.

Проверкой займется городская прокуратура Ивантеевки. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, молодой человек совершил нападение после того, как получил замечание из-за опоздания на урок.

«Ученик девятого класса опоздал на урок и получил замечание от преподавателя, после чего он на нее напал и выстрелил из предположительно травматического оружия. Также у подростка были взрывпакеты, и он сделал несколько взрывов в классе», – сказала Мишонова.

Она отметила, что после нападения школа расторгла контракт с охранной организацией, обеспечивавшей безопасность. По ее словам, «в ближайшее время будет собрано большое совещание по обеспечению безопасности в школах Подмосковья и профилактике подобных случаев».

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