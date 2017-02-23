Скакать в дыму и махать шашкой, или – не мужик

23 февраля мы будем традиционно поздравлять мужчин. С тем, что это только мужской день, часто спорят. Однако в нашем сознании это именно День Мужественности, причем приправленный военными баталиями и дымом битв. Мария Стрельцова рассуждает о том, что делать мужчине в мирное время, когда потребность в конях и шашках не так высока.

День Мужика – на коне и в битве

И сегодня я хочу поговорить об этом. Не о том, почему именно 23 февраля считается только мужским праздником и обидно ли это служившим в армии женщинам, а почему в нашем обществе мужественность безусловно ассоциируется с войной. Почему у нас День Мужика – это не День учителя или врача, и даже, как ни странно, не День радио. А именно день Армии.

Мужской героизм в нашем сознании живет рядом не с ежедневным мирным трудом, а с битвой. Эти штампы искалечили и даже убили в мирное время стольких мужчин, скольких не искалечила иная война.

Годами, с детства, фильмами, сообщениями в новостях, литературой, городскими легендами и застольными песнями нам всем в головы вбивался образ мужчины-героя на коне и с шашкой.

Скакать в дыму и махать шашкой, да еще и обязательно на этом коне быть впереди всех – вот ты и мужчина. А если не «на коне», не «в битве» – нет, ты не он.

А в мирной обстановке коней и шашек, знаете ли, на всех не хватает. Да что там – они просто не нужны.

Нужны другие вещи – ежедневная рутина, обязанности, не описанные в песнях и сагах. И на работе и дома. Дома вообще срам для мужика – погулять с коляской по непроходимым тротуарам, принести из магазина тяжелые сумки, перевернуть с боку на бок больную бабушку – нет, это не наше, не настоящее.

Мы, конечно, будем выполнять все это ненужное, придуманное бабами, но всю жизнь будем мечтать о шашке и коне и тосковать, жить без радости – и запивать, и злиться, впадать в депрессию…

Нация самых воинственных и в то же время самых вялых, депрессивных мужчин. Да, увы. Простите, что пишу об этом в мужской праздник. Нация мужчин, не умеющих радоваться малому и мирному. Не приученная к этому.

Они сюсюкают с младенцами, сажают розы – и их это радует!

Помню, несколько лет назад в одной европейской стране я общалась с одним мужчиной в расцвете лет, огроменным амбалом, управляющим крупного отеля (то есть по всем параметрам не рохлей и не бездельником). В течение часа этот дядька показывал мне фотографии своих роз в горшках, лавочек и фонариков, которые он делает и раскрашивает своими руками.

Я знаю, что вы все сейчас подумали. Нет, он был вполне традиционный мужчина. А вот то, что многие сейчас подумали – говорит о том, что в нашем сознании желание мужчины получать радость от бытовой эстетики и прочего «ар де вивра» – как бы говорит о его женственности. Так?

Мы едем за границу и видим, как вполне мужественные на вид мужчины там без мамаш гуляют с младенцами, сюсюкают с ними, меняют им памперсы, подстригают кустарники и ходят в парикмахерские, ходят на занятия танцами (дефицит партнерш в танцевальных школах – это чисто российская история), учатся рисовать, сажают розы, наконец. И самое главное – они это делают не потому, что их заставили жены. Их это радует! Они этого хотят. Это их жизнь!

А у нас с вами – приди на любые мероприятия, там в основном женщины. Учатся в нерабочее время женщины, танцуют женщины, страшно сказать, даже в спортзалах и на хоккейных площадках уже большинство – женщины.

Тысячи мужчин – на фестивале компьютерных игр

А где же мужчины? Они ждут войны, где смогут себя проявить. Ждут ее всю жизнь.

Однажды, когда в женской компании обсуждали этот вопрос, одна дама сказала: «Я вам расскажу, куда ходят мужчины! Вот я как-то попала с сыновьями на фестиваль компьютерных игр-стрелялок. Там были тысячи мужчин! Ты-ся-чи! Они все – там!»

Ну хорошо, не нужно мужику нянчить младенца, танцевать и учиться писать китайские иероглифы. Но посмотрите на волонтеров в самой геройской, казалось бы, области нашей жизни – в благотворительности.

Да, там есть единицы героических (в данном случае не побоюсь этого слова) мужчин. Но в 90 % случаев на переднем крае этой ежедневной битвы со смертью, не видимой на широких экранах (там же нет коня и шашек) – стоят женщины.

Череда повседневных больших и малых дел, умение брать себя за волосы и вылезать навстречу каждому дню, да еще и радоваться, и благодарить – вот то геройство, та ежедневная битва, которой мужчин почему-то наша культура не обучила.

Нарядиться в камуфляж, объявить всему свету, что поедешь воевать (и тихо слиться, слава Богу), коллекционировать муляжи оружия и ножи – вот какой пример и по сей день подают обществу иные «деятели культуры», писатели и актеры. И, что самое неприятное, именно про них, а не про тех мужчин, что, скажем, помогают лечить детей от рака, напишут в прессе и блогах – «это настоящий мужик».

«Вдруг война, а я усталый!»

Все помнят старую казацкую шутку: «Вдруг война, а я усталый!» К сожалению, это очень трагическая шутка. Они ждут войны. Ждут своего часа упоения в бою. Ждут непременно битвы. Их счастье, глубоко в подкорке, в подвалах души – в разрушении, а не в созидании. Это приводит к настолько частой у мужчин депрессии, апатии, алкоголизму и самоубийствам.

Вот в чем наша национальная трагедия.

Увы, я знаю, о чем говорю. Я прожила несколько лет с очень одаренным от природы и харизматичным человеком, которого вдохновляла только битва. Его все считали образцом мужественности. Он оживал, когда было с кем повоевать. Когда ему было не с кем воевать, он методично и жестоко воевал сам с собой. Созидать он не умел от слова «совсем». Ведь это так мелко.

В конце концов он себя убил. В самом буквальном смысле.

Жить без ножа за пазухой и топора под кроватью

Надо сказать, в последние годы меня очень радует то, что многих как раз раздражает в поколении двадцатилетних – их мода на «быть фотографом», их велосипеды, их кафе и укулелешные, их дотошность в «луке», их желание рисовать и путешествовать. Из них получаются, кстати, отличные папаши, умеющие запросто переодеть младенца в модном кафе. Меня радуют всякие бесчисленные мужские парикмахерские, ухоженные бороды и прически новых мужчин.

Мы, сорокалетние и старше, иронизируем – «хипстеры». А им, вероятно, удастся то, что не удалось сделать нам, несмотря на все усилия властей, направленные на милитаризацию сознания – дать мужчинам право просто жить.

Без железных зубов и прочих стальных частей тела. Без ножа за пазухой и топора под кроватью. Без ожидания Великой Битвы.

И, как следствие, без постоянного от этого ожидания разочарования и усталости. Без перекладывания повседневных забот на женские плечи.

Пусть Мужским днем, наполненным простым героизмом – героизмом жить и радоваться, будет каждый день вашей жизни, дорогие наши, любимые мужчины, а не только День Армии и Защитника.

Дорогие наши мужчины и защитники! Защитите нас от главной войны – войны в ваших умах и сердцах. И мира нам всем.