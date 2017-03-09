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Склонение к суициду может быть признано уголовным преступлением

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9 марта. ПРАВМИР. Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суицидам, будет предусматривать до шести лет лишения свободы за подобные действия, сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, выступившая автором инициативы.
Склонение к суициду может быть признано уголовным преступлением

Законопроектом предполагается ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления – “склонение к совершению самоубийства”, под которым будет пониматься совершение подобного вида действий “путем уговоров, подкупа, обмана”.

За него, по словам Яровой, будет введена “повышенная ответственность: максимально до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности до семи лет”.

Также депутаты Госдумы предлагают наказывать восемью годами лишения свободы за доведение до самоубийства несовершеннолетних. Предлагается вписать новые квалифицирующие признаки и ввести “повышенную ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, когда доведение до самоубийства касается группы лиц.

“Мы относим эти преступления к категории тяжких с максимальным уровнем ответственности (до восьми лет лишения свободы) и с лишением права заниматься определенной деятельностью до 10 лет”, – подчеркнула Яровая, слова которой приводит ТАСС.

Яровая охарактеризовала ныне действующую статью Уголовного кодекса “Доведение до самоубийства” как “спящую норму” и отметила, что уголовные дела по этой статье возбуждаются нечасто, если суициду предшествовали угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства.

По мнению вице-спикера, склонение детей к суицидам через социальные сети и различные интернет-игры носит характер организованной преступной деятельности, алгоритмы которой разработаны профессиональными психологами.

В случае принятия документа преступлением также будет признаваться “вовлечение взрослыми несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность, например зацепинг”.

Документом устанавливается обязанность Роскомнадзора сообщать об обнаружении запрещенного контента в МВД для проведения доследственной проверки, то есть оперативного пресечения преступной деятельности для спасения жизни детей.

Законопроект будет предусматривать также наказание за содействие суицидам и организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению суицидов.

К подготовке законопроекта были приглашены представители всех профильных ведомств. Проект был поддержан Следственным комитетом, МВД, Министерством образования и науки, Роскомнадзором, депутатами профильных комитетов Государственной думы, а также получил положительный отзыв Верховного суда РФ.

Совокупное наказание по нормам, предусмотренным законопроектом об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суицидам, может составить до 12 лет лишения свободы.

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