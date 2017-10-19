Скончалась актриса и писательница Тамара Петкевич

“Автор замечательных книг, актриса, жертва политических репрессий. Ей было 97 лет, – написал на личной странице в соцсети депутат городского парламента Борис Вишневский. – До последних дней она сохраняла ясность мысли и твердость духа. Светлая память прекрасному человеку”, – сообщил публицист Николай Подосокорский в своем блоге.
Тамара Петкевич родилась в Петрограде в разгар гражданской войны – в 1920 году. Ее отца репрессировали в 1937-м.
В 1938 году поступила в 1-й Государственный институт иностранных языков (факультет английского языка и литературы). В конце декабря 1940 года вышла замуж и уехала к мужу в ссылку в город Фрунзе. Работала театральным художником во Фрунзе. Там в 1942 году поступила в медицинский институт, но 4 мая 1943 года была репрессирована по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Во время пребывания в лагерях работала на лесоповале, медицинской сестрой, участвовала в театрально-эстрадном коллективе, состоящем из заключённых. Играла в спектаклях, поставленных режиссёром Александром Осиповичем Гавронским.
Реабилитировали ее только в 1957 году. Два года спустя Петкевич вернулась в Ленинград, поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на театроведческий факультет. В 1993 году выпустила свою первую книгу мемуаров о сталинских лагерях “Жизнь – сапожок непарный”, высоко оцененную читателями и критиками. Через несколько лет вышло продолжение “На фоне звезд и страха”.