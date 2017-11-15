Скончался актер Виталий Шаповалов

Недавно актер перенес операцию, после которой он находился в крайне тяжелом состоянии. Сообщение о смерти Виталия Шаповалова было опубликовано в официальной группе «Театра на Таганке» в соцсети «Вконтакте».
«Мы благодарим всех, кто отозвался и не остался равнодушным. Скорбим, помним, любим…» – написали представители театра.
Виталий Шаповалов в 1968 окончил театральное училище имени Щукина, после которого был принят в труппу Театра на Таганке. Он принимал участие в таких театральных постановках, как “А зори здесь тихие», «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многие другие. В 1969 году актер впервые снялся в фильме «Дорога домой». На счету артиста десятки картин, в том числе два сезона популярного сериала «Каменская».