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Скончался актер Виталий Шаповалов

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15 ноября. ПРАВМИР. Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов возрасте 78 лет скончался в больнице.
Скончался актер Виталий Шаповалов
Фото: simg.sputnik.ru

Недавно актер перенес операцию, после которой он находился в крайне тяжелом состоянии. Сообщение о смерти Виталия Шаповалова было опубликовано в официальной группе «Театра на Таганке» в соцсети «Вконтакте».

«Мы благодарим всех, кто отозвался и не остался равнодушным. Скорбим, помним, любим…» – написали представители театра.

Виталий Шаповалов в 1968 окончил театральное училище имени Щукина, после которого был принят в труппу Театра на Таганке. Он принимал участие в таких театральных постановках, как “А зори здесь тихие», «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многие другие. В 1969 году актер  впервые снялся в фильме «Дорога домой». На счету артиста десятки картин, в том числе два сезона популярного сериала «Каменская».

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