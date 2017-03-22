Скончался бывший глава Волынской епархии митрополит Нифонт (Солодуха)

22 марта. ПРАВМИР. Многолетний руководитель Волынской епархии Украинской православной церкви митрополит Нифонт (Солодуха) скончался в среду в четыре часа утра на 69-м году жизни, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

С 1992 года в течение 24 лет владыка Нифонт был правящим архиереем Волынской епархии, с октября 2016 года по состоянию здоровья находился на покое.

О месте отпевания и погребения митрополита Нифонта будет сообщено дополнительно.

Митрополит Нифонт решением Синода Украинской Православной Церкви от 20 марта 1990 года избран епископом Хмельницким и Каменец-Подольским.

В 1992 году переведен на Волынскую кафедру, в 1993-м – возведен в сан архиепископа, в 2001 году — в сан митрополита. С 20 июля 2012 г. — митрополит Волынский и Луцкий.

О месте отпевания и погребения митрополита Нифонта будет сообщено дополнительно.