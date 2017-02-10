Скончался один из основателей метода МРТ

10 февраля. ПРАВМИР. Лауреат Нобелевской премии по медицине британец Питер Мэнсфилд скончался в возрасте 83 лет.

«Сэр Питер стоял у истоков создания МРТ, одного из важнейших и наиболее революционных прорывов в современной медицинской науке», — сказано в сообщении Ноттингемского университета.

В 2003 году Мэнсфил вместе с американским исследователем Полом Лотербургом получили Нобелевскую премию за открытие метода МРТ.

Мэнсфилд не смог окончить школу. Когда он ушел в армию, там заинтересовался ракетостроением. Вернувшись, поступил в колледж в Лондоне, по окончании которого написал диссертацию о проблемах ядерного магнитного резонанса.

Лотербур в 1973 году описал способ получения томографических изображений, Мэнсфилд разработал технику, позволяющую значительно ускорить процесс сканирования и улучшить качество изображения.