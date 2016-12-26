Скончался основатель центра «Христианская Россия» отец Романо Скальфи

26 декабря. ПРАВМИР. Основатель центра «Христианская Россия» священник Романо Скальфи скончался накануне, 25 декабря, на 94-м году жизни.

Отец Романо отошел ко Господу в кругу своих духовных чад, на вилле Амбивери в итальянском Сериате, где располагается штаб-квартира фонда, рассказала «Благовест-инфо» нынешний председатель фонда, советник по культуре посольства Ватикана в Москве Джованна Парравичини.

Романо Скальфи родился 12 октября 1923 года недалеко от города Тренто на севере Италии. Учился там же в духовной семинарии, был рукоположен в 1947 году. Обучался в Руссикуме (коллегия в Риме, готовящая священников византийского обряда), защитил там докторскую диссертацию по специальности «социальные науки». В Руссикуме начал издавать журнал «Русские новости».

В 1957 году отец Романо основал фонд «Христианская Россия». По словам Джованны Парравичини, проявлял немалое упорство, чтобы воплотить свое «переживание красоты восточной литургической традиции» в многоплановую деятельность, направленную на поиск путей христианского единства. Вся работа «Христианской России» была связана с желанием раскрыть для христиан Запада «сущность литургической традиции и культуры славянских народов», рассказать о русских святых и новомучениках, а также помогать в возрождении христианства в странах бывшего СССР.

Священник впервые приехал в Россию еще в 1960 году и с тех пор бывал здесь, как сам он говорил, «раз 40-50 раз». Его сподвижники встречались в Советском союзе с «подпольными» христианскими общинами, тайком, по дипломатическим и иным каналам, провозили христианскую литературу, помогали издавать русское религиозное наследие на Западе, поддерживали религиозный самиздат.

О. Романо был последовательным сторонником и неутомимым деятелем экуменизма. «Мое призвание – заниматься экуменическим делом… Мое глубокое убеждение: стремление к единству рождается в сердце человека, и надо, чувствуя любовь Христа, не мешать Богу входить в нашу жизнь. “Не я живу, но живет во мне Христос”,– сказал апостол, и это – основа экуменизма. Он может исходить только из нашего личного опыта и опыта наших христианских общин. Это нас избавляет от искушений прозелитизма», – говорил о. Романо. Он считал, что экуменическое единство может быть достигнуто только в том случае, если католики будут «больше католиками», а православные – «больше православными».

В 1970 году «Христианская Россия» провела «Русскую выставку», посвященную важнейшим событиям духовной и культурной жизни России в ХХ веке, а также новомученикам и исповедникам российским, таким известным деятелям Православной Церкви как митрополит Сурожский Антоний, протоиерей Александр Мень, знаменитым русским писателям XIX-XX вв.

Кроме того, фонд проводил международные конференции по актуальным проблемам современного христианства и основным тенденциям общественной жизни в Европе и России, с участием православных и католиков, деятелей культуры и ученых, правозащитников и историков, российских и итальянских студентов и школьников.

При «Христианской России» была открыта иконописная школа, в которой итальянским художникам преподавали и читали лекции самые известные российские иконописцы и искусствоведы.

Авторитетным печатным органом фонда является журнал «Новая Европа», который с октября прошлого года выходит в интернет-версии. В Москве в 2005 году был открыт Культурный центр «Покровские ворота», основанный фондом «Христианская Россия», на открытие которого приезжал сам отец Романо.