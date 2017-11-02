Скончался писатель Владимир Маканин

2 ноября. ПРАВМИР. В поселке Красный под Ростовом-на-Дону 1 ноября умер советский и российский писатель Владимир Маканин.

Лауреат «Русского букера» и многих других отечественных и международных премий ушел из жизни на 81-м году. Как сообщает издательство «Эксмо», последние несколько лет писатель болел.

Похороны Владимира Маканина состоятся 3 ноября на сельском кладбище недалеко от его дома.

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в городе Орске. Публиковаться писатель начал в 1965 году. Его самые известные произведения: “Прямая линия”, “Голоса”, “Гражданин убегающий”, “Ключарев и Алимушкин”, “Антилидер”, “Лаз”, “Стол, покрытый сукном с графином посередине”, “Андеграунд, или Герой нашего времени”, “Кавказский пленный” и др.

Произведения Владимира Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах.