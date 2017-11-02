О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Скончался писатель Владимир Маканин

|
2 ноября. ПРАВМИР. В поселке Красный под Ростовом-на-Дону 1 ноября умер советский и российский писатель Владимир Маканин.
Скончался писатель Владимир Маканин
Фото: eksmo.ru

Лауреат «Русского букера» и многих других отечественных и международных премий ушел из жизни на 81-м году. Как сообщает издательство «Эксмо», последние несколько лет писатель болел.

Похороны Владимира Маканина состоятся 3 ноября на сельском кладбище недалеко от его дома.

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в  городе Орске. Публиковаться писатель начал в 1965 году. Его самые известные произведения: “Прямая линия”, “Голоса”, “Гражданин убегающий”, “Ключарев и Алимушкин”, “Антилидер”, “Лаз”, “Стол, покрытый сукном с графином посередине”, “Андеграунд, или Герой нашего времени”, “Кавказский пленный” и др.

Произведения Владимира Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
“Всегда – мужество, глубина, благородство” – люди вспоминают Владимира Маканина
“Всегда – мужество, глубина, благородство” – люди вспоминают Владимира Маканина
Редакция портала "Православие и мир"

Интернет взорвался соболезнованиями, переживаниями и воспоминаниями

Благотворительный фонд
9 месяцев реабилитации для особых детей
9 месяцев реабилитации для особых детей
1% собрано / 5774965 руб. осталось
Найти почему плачет Титенко Богдан
Найти почему плачет Титенко Богдан
33% собрано / 78750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
«Ночлежка» открыла пункты обогрева для петербургских бездомных
Новостная служба "Православие и мир"

Благодаря этому около 150 человек смогут найти теплый кров в холода

"
МВД наградило 9-летнего мальчика за спасение сестры из пожара
Новостная служба "Православие и мир"

Мальчик вынес сестру из горящего дома

"
Педиатр призвал разработать систему прав нерожденного ребенка
Новостная служба "Православие и мир"

Разработка законодательства в этой области является «жизненно необходимой для будущего России», считает эксперт

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Максим Козлов: Слушай, что тебе близкий человек о тебе скажет
Анна Данилова

Лайфхаки и советы

«Встать и пойти ты никогда не сможешь», – сказала мне врач
Алиса Орлова

Как танцует с огнем королева красоты на коляске

Митрополит Иларион: Чему может научиться у Христа современный педагог
Митрополит Иларион (Алфеев)

Через притчи до нас доносится Его живой голос

самое читаемое

Умирать нужно так14,574

Хеллоуин как подростковый протест: 4 совета родителям8,867

Комсомольский шабаш во Дворце пионеров8,215

17 людей с аутизмом и синдромом Дауна, которые достигли огромных успехов8,027

Мужчин не спрашивают на исповеди про аборты6,000

«У меня есть подружка, она не ходит и не говорит»4,558

Елизавета Федоровна Романова: лютеранская принцесса, православная мученица (+видео)3,565

Православная Церковь чтит память святого мученика Уара2,944

Новые открытия академика Зализняка в 2017 году (видео+текст лекции)2,708

Протоиерей Максим Козлов: Слушай, что тебе близкий человек о тебе скажет2,628

лучшие авторы

Новостная служба23,576

Наталья Лосева14,574

Мария Цырлина10,108

Дарья Рощеня8,867

Валерия Дикарева8,215

Надежда Прохорова8,027

Анна Резникова6,972

Маша Стрельцова6,000

Мигель Паласио3,565

Андрей Анатольевич Зализняк2,709

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить